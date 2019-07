Auch Malta schließt Hafen für Rettungsschiff "Alan Kurdi"

Die "Alan Kurdi" - benannt nach dem dreijährigen syrischen Flüchtlingsjungen, dessen Leiche im Spätsommer 2015 an einem Strand in der Türkei angespült wurde - wollte zunächst im Hafen der italienischen Insel Lampedusa einlaufen. Es hatte aber stundenlang vergeblich auf die Erlaubnis der dortigen Behörden gewartet.

"Alex" legt trotzdem in Lampedusa an

Das Segelschiff "Alex" setzte sich dagegen über das Verbot von Innenminister Matteo Salvini hinweg und legte im Hafen von Lampedusa an. Zuvor hatte die Organisation den Notstand auf dem Boot ausgerufen. Die hygienischen Bedingungen seien nicht länger tragbar, so die Organisation Mediterranea nach zwei Tagen Wartens vor der Küste. Der relativ kleine Motorsegler ist nach Angaben der Hilfsorganisation Mediterranea nur für 18 Menschen zugelassen. Es waren aber 60 Menschen an Bord. Salvini von der rechtspopulistischen Lega schrieb nach dem Andocken des Schiffes bei Twitter, bei der Crew der "Alex" handele es sich um "Schakale". Berichten zufolge wurde das Schiff beschlagnahmt. Gegen den Kapitän werde wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt. Inzwischen sind die Flüchtlinge in Lampedusa an Land gegangen.

Seehofer appelliert an Salvini

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) forderte nach Angaben aus Regierungskreisen in Berlin Salvini in einem Brief dazu auf, die Blockade italienischer Häfen für Flüchtlings-Rettungsschiffe aufzuheben.

"Wir können es nicht verantworten, dass Schiffe mit geretteten Menschen an Bord wochenlang im Mittelmeer treiben, weil sie keinen Hafen finden." Bundesinnenminister Horst Seehofer in einem Brief an Matteo Salvini.

Demnach betonte Seehofer, dass es sich bei der Rettung von Menschen in Seenot um eine humanitäre Pflicht handle, die nicht in Frage gestellt werden dürfe. Die Bundesregierung sei "im Rahmen einer europäisch-solidarischen Lösung bereit, einen Teil der aus Seenot Geretteten aufzunehmen", erklärte Seehofer. Salvini sagte, eher würde er die Migranten per Bus direkt in die deutsche Botschaft in Rom fahren lassen.

Unterstützung für Salvini aus Österreich

Unterstützung erhielt Salvini vom österreichischen Ex-Kanzler Sebastian Kurz. Er halte es für falsch, dass Hilfsorganisationen wie jene der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete im Mittelmeer gerettete Migranten nach Europa bringen. "Sie wecken damit nur falsche Hoffnungen und locken damit womöglich unabsichtlich noch mehr Menschen in Gefahr", sagte Kurz von der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) der "Welt am Sonntag".