Auch in Neuseeland mit Nadeln gespickte Erdbeeren gefunden

Die Aufregung über mit Nadeln gespickte abgepackte Erdbeeren in Australien hat nun auch das benachbarte Neuseeland erreicht. Wie die dortige Supermarktkette "Countdown" mitteilte, sind in einem ihrer Läden Nadeln in einer Packung mit australischen Erdbeeren entdeckt worden. Daraufhin habe man die betroffene Charge landesweit aus dem Verkauf genommen, hieß es weiter. Kein Verbraucher sei zu Schaden gekommen.

Mutmaßlich mehr als hundert Fälle in Australien

In Australien wurden unterdessen bislang mehr als hundert Stecknadel-Funde in Erdbeeren gemeldet. Ob dahinter aber auch immer tatsächliche Entdeckungen oder aber nur Scherze stecken, ist unklar. Allerdings war im Bundesstaat Queensland ein Mann mit heftigen Bauchschmerzen in eine Klinik eingeliefert worden, nachdem er Erdbeeren verzehrt hatte - in seinem Bauch wurden Stecknadeln gefunden.

Offenbar sind aber nicht nur Erdbeeren derart präpariert: Nadeln steckten auch in Äpfeln und Bananen. Behörden zufolge könnten die Berichte auch Nachahmer inspiriert haben.

Höhere Strafen für Kriminelle

Am Mittwoch hatte Australiens Premierminister Scott Morrison angekündigt, die Strafen für die Manipulation von Lebensmitteln deutlich zu erhöhen. Den Verantwortlichen drohen nun bis zu 15 Jahre Haft. Der Bundesstaat Queensland setzte eine Belohnung in Höhe von 100.000 australischen Dollar für Hinweise aus - das entspricht etwa 61.000 Euro.