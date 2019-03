Auch Helene Fischer betroffen: Bundesweite Serie von Drohmails

Durchsuchungen nach Bombendrohungen

Wegen entsprechender Drohungen seien am Montag der Hauptbahnhof Lübeck sowie am Dienstag das Finanzamt Gelsenkirchen vorsorglich geräumt worden, hieß es. Mindestens fünfzehn Mal sollen seit Dezember Bombendrohungen mit dem Absender "Nationalsozialistische Offensive" auch bei Gerichten oder Justizzentren eingegangen sein – unter anderem beim Oberlandesgericht München, dem Oberlandesgericht Bamberg, der Staatsanwaltschaft in Frankfurt und auch beim Flughafen Hamburg. Bomben seien bei Durchsuchungen aber bisher nicht gefunden worden.

Ermittelt wird nun wegen des Vorwurfs der räuberischen Erpressung, der Volksverhetzung und der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Ermittlungen bei der Berliner Staatsanwaltschaft eingeleitet

Die Bundesanwaltschaft hat laut "Süddeutscher Zeitung" und "NDR" einen Prüfvorgang angelegt. Ein Sprecher der Karlsruher Behörde wollte sich auf Anfrage nicht näher äußern, verwies aber auf die örtlichen Staatsanwaltschaften. Den Berichten zufolge haben sich die Generalstaatsanwälte der Länder geeinigt, die Ermittlungen gebündelt bei der Berliner Staatsanwaltschaft zu führen. Von dort gab es bisher keine Stellungnahme.

Bei den Schreiben an die Frankfurter Anwältin war Hintergrundwissen aus dem Informationssystem der Polizei offenbart worden, weshalb gegen hessische Polizisten ermittelt wird. Dieser Fall sei jedoch eine Ausnahme in der Serie. In den übrigen Fällen hätten die E-Mails nur öffentlich zugängliche Informationen enthalten.