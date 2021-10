Auch FDP sagt Ja zu Ampel-Koalitionsverhandlungen

FDP-Chef Christian Lindner ist bekannt für rhetorisch ausgefeilte, gern auch scharfzüngige Reden. Zu einem Oppositionspolitiker passt das sehr gut. Es passt aber weniger gut zu einem Politiker, der auf dem Sprung ist, seine Partei in die Regierungsbeteiligung zu führen. Lindner scheint den Übergang von der einen zur anderen Rolle vollzogen zu haben. Als er vor die Presse tritt und verkündet, FDP-Bundesvorstand und Bundestags-Fraktion hätten geschlossen für den Eintritt in Koalitionsverhandlungen gestimmt, tut er dies in gesetzten Worten. Sogar die Geschwindigkeit, in der Lindner spricht, ist gedrosselt.

Große Überschriften, wenig Details

Der FDP-Chef spricht von Chancen und Herausforderungen, von Zuversicht und Tatendrang, von der Suche nach guten und tragfähigen Lösungen. Seine Partei wolle dabei auch die Wählerinnen und Wähler der Union mit im Blick behalten, verstehe sich als Garant einer "Regierung der Mitte". Lindner äußert zufrieden, dass im Sondierungspapier mehr liberale Politik enthalten sei als vor vier Jahren bei den Jamaika-Verhandlungen mit Union und Grünen. Gefragt nach konkreten Inhalten, antwortet er aber verhalten bis ausweichend. Dass er von einem Klimaministerium als eine Art Machtzentrum neben Bundeskanzleramt und Finanzministerium gesprochen hat, versucht er mit dem Kommentar "Das war ein Versehen" wieder einzufangen.

Verantwortung zeigen, sorgfältiger formulieren

Diese Zurückhaltung fällt auf, Christian Lindner erklärt sie so: SPD, Grüne und FDP stünden jetzt in der nächsten Phase, es gehe um die Regierungsbildung und da habe jede Äußerung sofort eine ungleich größere Tragweite. Der FDP-Chef münzt das nicht nur auf die Bewertung durch die heimische Presse, erwähnt ausländische Regierungen, die den Prozess in Deutschland gerade genau verfolgten. Lindner spricht von Verantwortung: Wer noch nicht in der Regierung sei, dies aber anstrebe, müsse sorgfältiger formulieren, "was man öffentlich vertreten möchte“.

"Im Lauf der Woche wird es weitergehen"

Wie schon bei den Sondierungsgesprächen planen jetzt die Generalsekretäre von SPD und FDP und der Bundesgeschäftsführer der Grünen die nächsten Termine. Laut Lindner werden die Gespräche zwischen den drei Parteien "im Lauf der Woche" weitergehen. Dann geht es an das Ausformulieren der zehn Themen-Schwerpunkte, in denen die Parteien ihre Ziele vorab gegliedert haben. Der FDP-Chef spricht von einem Annäherungsprozess und dämpft Hoffnungen darauf, dass die Öffentlichkeit "in Echtzeit" über den Stand der Diskussionen informiert wird.

Viele Ziele, hoher Finanzierungsbedarf

Eine wesentliche Frage der Koalitionsverhandlungen wird lauten: Woher kommt das Geld für die geplanten Investitionen? In der Corona-Pandemie hat der Staat Milliardensummen ausgegeben, um Jobs und Existenzen zu sichern. Die Flut im Sommer hat Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Deutschland bis zum Jahr 2045 auf ein klimaneutrales Wirtschaften umzustellen, bedeutet ebenfalls viele Milliarden Euro an Investitionen. Die nächste Bundesregierung muss einen Weg finden, das alles zu finanzieren. Der niedrige Zinssatz hilft, weil ein Staat dadurch mehr Schulden aufnehmen kann, ohne den Haushalt zusätzlich zu belasten. Aber das ist nur ein Aspekt des komplexen Problems.

Schuldenbremse nur noch ein Jahr ausgesetzt

Der Kreditaufnahme sind ab 2023 wieder strenge Grenzen gesetzt – dann greift die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse wieder, also eine maximale Neuverschuldung von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Im Sondierungspapier der drei Parteien steht, dass die Schuldenbremse eingehalten werden soll. Stellt sich also die Frage, wie weit eine Ampel-Regierung auf zusätzliche Spielräume setzen würde – etwa über öffentliche Investitionsgesellschaften. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte unlängst auf Beispiele wie die Deutsche Bahn und die bundeseigene Förderbank KfW verwiesen.

Reiche verschonen, andere Quellen auftun

Höhere Steuern für sehr gut Verdienende (und damit einen Wunsch von SPD und Grünen) schließt das Sondierungspapier aus. Der vergleichsweise kurz gehaltene Absatz nennt andere Wege, über die mehr Geld in den Bundeshaushalt fließen sollen. Ein Weg: effektiver gegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgehen. Das hieße aber auch, chronisch unterbesetzte Abteilungen in den Finanzämtern und beim Zoll aufzustocken und damit die Personalkosten zu erhöhen. Ein weiterer Punkt ist die globale Mindestbesteuerung, für die sich Scholz international eingesetzt hat. Dazu gäbe es Einsparpotential bei Subventionen und Abgaben. Die drei Parteien wollen überprüfen, welche davon "überflüssig, unwirksam und umwelt-/klimaschädlich" sind.

Wer "bekommt" das Finanzministerium?

Auf den nächsten Bundesfinanzminister kommt also eine große Aufgabe zu. Geradezu gebetsmühlenartig haben die Spitzenpolitiker der drei Parteien in diesen Tagen betont, dass über Ministerposten noch nicht gesprochen werde. Die gemeinsame Botschaft: Erst die Inhalte, dann die Personaldebatte. Alles andere sei zum jetzigen Zeitpunkt "wenig hilfreich". Die Vorlieben der FDP sind dabei ein offenes Geheimnis, die Liberalen würden Parteichef Lindner gern als Chef des Bundesfinanzministeriums sehen. Aber auch den Grünen ist klar, dass sie über dieses Ministerium vieles in ihrem Sinne bewegen könnten.