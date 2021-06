Auch an heißen Tagen: Lüften nicht vergessen

Es wird das erste Mal dieses Jahr richtig heiß in Bayern: Warm bleibt es die ganze Woche mit Temperaturen bis 30 Grad, am Donnerstag sind am Untermain sogar bis zu 35 Grad drin. Schön für alle, die sich draußen im Schatten aufhalten können - eine Qual für Homeoffice im Dachgeschoss. Ein paar Tipps helfen dabei, die Wohnung etwas kühler zu bekommen:

Lüften ist immer eine gute Idee

Mehrmals täglich zu lüften ist extrem sinnvoll - auch im Sommer. Natürlich werden in der Wohnung oder im Haus nicht alle Räume gleich genutzt, regelmäßig die Fenster aufzumachen verhindert aber grundsätzlich Schimmelbildung und verbessert die Luftqualität. An sehr heißen Tages empfiehlt sich der Luftaustausch in der Wohnung vor allem frühmorgens, spätabends und nachts. Wenn das durch die Lage der Fenster möglich ist, sollte immer quer gelüftet werden, so kommt am meisten frische Luft an. Einen richtigen "Durchzug" erreicht man vor allem, wenn man die Innentüren geöffnet blockiert.

Schlafzimmer, Arbeitsraum und Wäscheständer brauchen Luft

Wer von daheim arbeitet, sollte auf keinen Fall den ganzen Tag bei geschlossenen Fenstern in einem Raum sitzen. Frische, warme Luft hereinzulassen ist in jedem Fall besser, als in verbrauchter, feuchter Atmosphäre zu sitzen.

Besonders Schlafräume sollten zwar dunkel, aber nicht luftdicht gehalten werden. Die verbrauchte, feuchte Luft der Nacht muss raus. Das gilt auch für Zimmer, in denen Wäsche aufgehängt wird. Bestenfalls kann die frische Waschmaschinenladung auf den Balkon oder eine Wäschespinne im Garten oder Hof gehängt werden.

Jalousie, Ventilator oder Klimaanlage

Außen angebrachte Jalousien, Fensterläden oder Rollos helfen am besten dabei, die Sonneneinstrahlung draußen zu halten. Auch ein dicker Vorhang ist besser als nichts, da der eine direkte Sonneneinstrahlung in die Wohnung bremsen kann. Positiv auf die Raumtemperatur kann es sich auch auswirken, nicht benötigte Elektrogeräte auszuschalten. Auch Ventilatoren können beim Luftaustausch behilflich sein, dabei sollten sie immer vom geöffneten Fenster in den Raum hinein blasen. Diese Variante ist besonders empfehlenswert, wenn nicht die Möglichkeit zum Querlüften besteht.

Zwar gibt es kompakte Klimageräte für Privaträume, eine Anschaffung muss aber gut überlegt sein. Nach Angaben der Verbraucherzentrale überwiegen die Nachteile, wie hohe Stromkosten und unbefriedigende Kühlleistung. Wirklich effiziente Anlagen, die aus einem externen Kompressor und einem Kühlgerät im Innenraum bestehen, sind teuer und sollten nur von Fachleuten eingebaut werden.

Essen und Trinken nicht vergessen

Generell sollten über den Tag verteilt etwa zweieinhalb bis drei Liter getrunken werden. Ideale Durstlöscher sind Mineralwasser, abgekühlte Kräuter- und Früchtetees oder verdünnte Obst- und Gemüsesäfte. Zu kalt sollten die Flüssigkeiten aber nicht sein, denn dann muss der Körper mehr arbeiten, um die Temperatur zu regulieren. Auf dem Speiseplan an heißen Tagen sollten eher Obst, Gemüse, leichte Suppen oder Pasta als schwere Hausmannskost stehen.