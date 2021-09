Auch Aiwanger fordert "Arbeitsdienst" für Langzeitarbeitslose

Politiker von Union und Freien Wählern wollen Langzeitarbeitslose zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten. Dem Nachrichtensender "Welt" sagte Hubert Aiwanger, Parteichef der Freien Wähler und bayerischer Wirtschaftsminister, es gehe nicht um Schikane oder Demütigung wie einige vermuteten. Es gehe viel mehr darum Langzeitarbeitslose langfristig wieder fit für den regulären Arbeitsmarkt zu machen.

"Maßnahme zur Arbeitsanbahnung"

Rund eine Millionen Menschen wären in Deutschland von einer solchen Verpflichtung betroffen. Diese "Arbeitsanbahnung", wie Aiwanger es nannte, sei für Menschen die länger als ein Jahr lang arbeitslos seien oder für über 50-jährige, die schon länger als zwei Jahre ohne Beruf seien.

Er könne sich vorstellen, die Betroffenen in den Bereichen einzusetzen, "wo früher die Zivildienstleistenden zum Einsatz kamen – im sozialen und öffentlichen Bereich", so Aiwanger. Vielleicht auch in der Pflege, man befinde sich schließlich gerade in einem Pflegenotstand.

Ein Zeichen setzen

Ziel sei es, Menschen die schon lange nicht mehr Teil des Arbeitsmarktes waren, aufzuwerten. Ihnen solle vermittelt werden: "Du bist zu wertvoll, um zu Hause zu sitzen und Fernsehen zu schauen. Wir brauchen dich in der Öffentlichkeit, beim Reinigen von Parks, beim Bauhof zur Entsorgung von Flaschen, im Pflegeheim, in der Küche und so weiter."

Notfalls auch Sanktionen

Wer diese Arbeiten nicht verrichten wolle, müsse mit Sanktionen rechnen. Dann werde man eben bis zu 30 Prozent des Hartz IV Zuschusses kürzen. Eine vollständige Kürzung sei nicht möglich, weil man ja sonst quasi zu kriminellen Taten ermutige, sagte der FW-Chef.

Zuvor hatte sich unter anderem der CDU-Vorsitzende von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, in der "Bild"-Zeitung für einen solchen Schritt ausgesprochen. Ihm schwebe eine Regelung für Menschen vor, "die Leistungen vom Staat erhalten und nicht bereit sind, sich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Demnach könnten die Arbeitslosen etwa Laub fegen oder Müll sammeln.

Es gehe vor allem darum, "die Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in das Arbeitsleben zu erleichtern", sagte Berlins CDU-Fraktionschef Burkard Dregger der "Bild". Der CSU-Innenexperte Michael Kuffer erhofft sich für die Arbeitslosen "Wertschätzung und eine persönliche Beziehung zu unserem Gemeinwesen".

Kritik von Linkspartei und SPD

"Die Not der Union muss groß sein, wenn sie den Ausweg aus dem Umfragetief darin sieht, auf die Ärmsten der Armen draufzuhauen", sagte Linken-Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler. Das sei perfide und ohne Anstand. Die Union habe es in 16 Regierungsjahren versäumt, gute Arbeitsplätze für alle zu schaffen. Stattdessen wolle sie jetzt Menschen zum Müll sammeln zwangsverpflichten.

"Da reden Leute, die keine Ahnung von Arbeitsmarktpolitik haben, aber angesichts ihrer traurigen Umfragen an dumpfe Gefühle appellieren", sagte SPD-Fraktionsvize Katja Mast. "Deutschland braucht keine Zwangsdienste, sondern muss den von der SPD auf den Weg gebrachten sozialen Arbeitsmarkt ausbauen und stärken." So bekämen Langzeitarbeitslose eine echte Perspektive, neuen Selbstwert und vor allem einen Arbeitsvertrag.

"Fördern und Fordern"

Langzeitarbeitslose in Deutschland sollten nach Ansicht einiger Bundestagsabgeordneter der Union besser gefördert werden. "Fördern und Fordern ist der richtige Ansatz, den wir auch in Deutschland weiter ausbauen müssen", sagte Sachsen-Anhalts CDU-Chef Sven Schulze der "Bild". Auch Berlins CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger begrüße "Modelle, die die Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in das Arbeitsleben erleichtern".

Eine regelmäßige Beschäftigung wirke sich nach Ansicht von Hamburgs CDU-Vorsitzendem Christoph Ploß zudem positiv auf die Integration aus und ermögliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. "Wer zu uns kommt und von der Gesellschaft solidarisch unterstützt wird, von dem kann man auch erwarten, dass er genauso solidarisch ist und etwas zurückgibt", sagte Ploß der dpa.