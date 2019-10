Attentat von Halle: Stephan B. besorgte sich Waffe im Internet

Stephan B. soll sich bereits 2015 im Internet eine Schusswaffe besorgt haben. Das teilten Sicherheitsbehörden nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Innenausschusses mit.

Ob er die Waffe im offenen Internet oder im anonymeren Darknet fand, ist demnach noch nicht endgültig geklärt. Stephan B. selbst benutzte das Wort "Internet". Auch die Frage, ob es sich damals um eine Schreckschusspistole oder um eine scharfe Waffe handelte, ist unklar. "Offenbar war Stephan B. auch im Besitz einer nicht selbst-konstruierten Waffe", sagte der FDP-Abgeordnete Benjamin Strasser.

B. baute Waffen auch selbst

Die anderen Waffen für das geplante Massaker in der Synagoge baute er demnach selbst und stellte auch die Munition her. Dies geschah nach Informationen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" im Geräteschuppen seines Vaters, wenn dieser nicht zu Hause war.

Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster sagte, dass der Mann die Tür der Synagoge nicht überwinden konnte, habe wohl vor allem an der relativ geringen Durchschlagskraft seiner selbstgebauten Waffen gelegen. Der Attentäter soll den Angaben zufolge gesagt haben, er habe die selbstgebauten Waffen nur einmal in einem Schuppen seines Vaters ausprobiert.

Bewerbung bei der Bundeswehr

Darüber hinaus verlautete aus der Ausschusssitzung, B. habe sich im September 2018 bei der Bundeswehr auf eine Mannschaftslaufbahn beworben. Im Jahr 2019 habe er einen Tag vor dem Auswahlverfahren dann eine E-Mail geschrieben und erklärt, er verzichte auf die Bewerbung. Weshalb er sich anders entschied, ist nicht bekannt.

B. war allerdings zuvor schon bei der Bundeswehr. Ab Ende 2010 leistete er mehrere Monate lang Wehrdienst. Dort lernte er auch den Umgang mit Waffen.

Komplizen in Mönchengladbach?

Im Zusammenhang mit dem Fall wird laut WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" gegen zwei Männer wegen Volksverhetzung ermittelt. Sie stammen aus dem nordrhein-westfälischen Mönchengladbach und stehen demnach im Verdacht, das sogenannte "Manifest" von B. im Internet verbreitet zu haben. Laut Staatsanwaltschaft durchsuchten Beamte des Landeskriminalamtes am Mittwochmorgen die Wohnung der beiden und stellten "zahlreiche elektronische Geräte und Speichermedien" sicher.

Die Männer sind 26 und 28 Jahre alt. Die Spur nach Mönchengladbach ergab sich den Recherchen zufolge nach einem Hinweis auf eine Computer-IP-Adresse, die das Bundeskriminalamt von US-Behörden erhalten habe.

Am Mittwoch vor einer Woche hatte Stephan B. schwer bewaffnet versucht, in die Synagoge in Halle an der Saale einzudringen, wo rund 50 Gläubige den jüdischen Feiertag Jom Kippur begingen. Als der Plan misslang, erschoss der Täter auf der Straße eine 40 Jahre alte Frau und kurz darauf einen 20-jährigen Mann in einem Döner-Imbiss. Es gab mehrere Verletzte. Der 27-Jährige ist in Untersuchungshaft. Er hat die Tat gestanden und dabei antisemitische und rechtsextreme Motive eingeräumt.