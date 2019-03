Attentat auf Jüdisches Museum: Täter schuldig gesprochen

Es gilt als der erste Terroranschalg des sogenannten "Islamischen Staates" auf europäischem Boden: das Attentat auf das Jüdische Museum in Brüssel im Mai 2014. Vier Menschen starben damals. Nun hat eine Jury einen 33-jährigen Franzosen schuldig gesprochen - und zwar in allen Punkten der Anklage.

Nach mehrtägigen Beratungen sah es die zwölfköpfige Jury des Brüsseler Schwurgericht als erwiesen an, dass der Angeklagte Mehdi Nemmouche am 24. Mai 2014 in die Eingangshalle des Jüdischen Museums in Brüssel stürmte und binnen weniger Minuten vier Menschen erschoss: ein Ehepaar aus Israel, eine französische Gast-Studentin und einen belgischen Angestellten. Das Motiv des Täters war eindeutig, so das Gericht, es war Judenhass.

Das Motiv: Judenhass

Für die Verteidigung des Angeklagten liegt die Motivlage anders. Ihr Mandant sei das unschuldige Opfer eines iranisch-libanesischen Geheimdienst-Komplotts. Das wollten die Geschworenen nicht glauben. Sie gingen davon aus, dass der heute 33 Jahre alte Syrien-Heimkehrer Nemmouche die Tat im Namen der Terrormiliz "Islamischer Staat" beging. Mehrere Zeugen hatten den Angeklagten eindeutig als ehemaligen Folterknecht und Gefängniswärter des IS identifiziert. Die Polizei hatte außerdem ein Bekennervideo sichergestellt, das dem Islamisten zugeordnet wird

Seinen ebenfalls angeklagten Komplizen, Nacer Brendrer, verurteilte das Gericht wegen Beihilfe. Er hatte dem Attentäter die Tatwaffe besorgt - eine Kalaschnikow, die Nemmouche bei seiner Verhaftung in Marseille, sechs Tage später, noch bei sich trug.

Täter hat in Syrien Journalisten gefoltert

Mit dem Schuldspruch ist das Gericht dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft gefolgt. Im Laufe der achtwöchigen Verhandlung hatte sie erdrückende Indizien und Beweise gegen den Franzosen algerischer Abstammung vorgelegt. Abgesehen von seinen Fingerabdrücken auf der Tatwaffe waren das vor allem Bilder einer Überwachungskamera, die den Schluss zulassen, dass Nemmouche das Jüdische Museum bereits am Tag vor dem Attentat ausgekundschaftet hatte.

Haftstrafe wohl nicht unter 30 Jahren

Wie lange der verurteilte Terrorist ins Gefängnis muss, entscheidet das Gericht nach belgischem Recht in einer Extra-Sitzung. Beobachter rechnen mit einem Strafmaß nicht unter 30 Jahren. In Frankreich droht ihm außerdem ein weiterer Prozess: Dort muss sich Mehdi Nemmouche wegen der Entführung von vier Journalisten in Syrien verantworten. Der Anschlag auf das Jüdische Museum gilt als der erste Terrorakt des IS auf europäischem Boden.