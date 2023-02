Attacken und Friedensträume: Tag zwei der Sicherheitskonferenz

3. "Absurd", "hysterisch": China spottet über die USA

Chinas Top-Diplomat Wang Yi nutze die Bühne, um die USA in der Ballon-Affäre massiv zu attackieren. Die USA hatten einen chinesischen Ballon mit einem Kampfjet abschießen lassen und werfen China Spionage vor. Wang Yi nannte den Abschuss eine "absurde und hysterische Reaktion". Der Ballon sei ein unbemanntes Flugobjekt mit ziviler Mission gewesen, der nur versehentlich vom Kurs abgekommen sei. "Wir rufen die USA auf, in Zukunft solche absurden Handlungen zu unterlassen." Doch damit nicht genug: Den USA warf er in diesem Zusammenhang eine "Schmutzkampagne" vor.

Danach betrat US-Vizepräsidentin Kamala Harris die Bühne, später war auch der US-Außenminister in einer Diskussionsrunde: Beide äußerten sich nicht zu Wangs Anschuldigungen. Harris warnte China jedoch davor, Russland militärisch zu unterstützen.