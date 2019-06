Attacken auf Tanker: Angst vor neuem möglichen Krieg am Golf

Nach dem mutmaßlichen Angriff auf zwei Öltanker im Golf von Oman wächst weltweit die Sorge vor einer Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran.

Trump macht den Iran verantwortlich

US-Präsident Donald Trump machte am Freitag Teheran für die Attacken verantwortlich. In einem Interview untermauerte er diese Sichtweise: "Der Iran hat es getan", sagte Trump dem Sender Fox News. Es handele sich um eine "nicht hinnehmbare Eskalation der Spannung durch den Iran", sagte auch US-Außenminister Mike Pompeo. Dem Iran gehe es darum, die Aufhebung der US-Sanktionen zu erzwingen.

Iran weist alle Vorwürfe zurück

Dagegen deutet der Iran an, seine Gegner könnten die Zwischenfälle inszeniert haben, um einen Vorwand zu haben, noch härter gegen das Land vorzugehen - und es möglicherweise anzugreifen. Die Beschuldigungen seien"lächerlich, gleichzeitig aber auch besorgniserregend und gefährlich", wie Außenamtssprecher Abbas Mussawi am Freitag laut der staatlichen Agentur Irna sagte. Anstatt grundlose Unterstellungen zu verbreiten, solle man lieber herausfinden, wer von solchen Krisen am Golf am meisten profitiere.

Sorge vor einem neuen Golfkrieg

Weltweit wächst nun die Sorge, dass die Vorfälle die Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter anheizen könnten. Die Vereinigten Arabischen Emirate beklagten eine "gefährliche Eskalation" in der Region. Auch der saudiarabische Energieminister Chalid al-Falih äußerte sich besorgt. Der irakische Regierungschef Adel Abdel Mahdi rief beide Seiten dazu auf, "Ruhe" zu bewahren.

UN-Generalsekretär Antonio Gueterres sprach sich nun für eine unabhängige Untersuchung aus.

"Es ist sehr wichtig, die Wahrheit zu kennen. Und es ist sehr wichtig, dass Verantwortlichkeiten geklärt werden. Das ist natürlich nur möglich, wenn es eine unabhängige Instanz gibt, die diese Fakten überprüft."

Auch die Bundesregierung forderte eine eingehende Untersuchung. Über die Urheberschaft habe Berlin "keine eigenen Erkenntnisse", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Die EU gab sich in Sachen Schuldzuweisungen vorsichtig. Wir sind dabei, die Lage zu bewerten und Informationen zu sammeln", sagte ein ranghoher EU-Beamter am Freitag in Brüssel. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu warnte wie auch China und Russland vor übereilten Reaktionen.

Video des US-Militärs soll iranisches Boot an japanischem Tanker zeigen

US-Außenminister Pompeo hatte zur Untermauerung der Vorwürfe an den Iran zudem ein Video präsentiert, das nach der Explosion aufgenommen sein soll. Es soll zeigen, wie ein Schnellboot Typ "Gaschti" der iranischen Revolutionsgarden auf den Tanker "Kokuka Courageous" zufährt und die Bootbesatzung eine nicht explodierte Haftmine vom Tankerrumpf entfernt. Eine mögliche Erklärung wäre die Bergung des Sprengstoffes.