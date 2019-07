Attacke oder Missmanagement? Erneut Stromausfall in Venezuela

Der Strom in der Hauptstadt fiel kurz nach 16.00 Uhr aus, Ampeln und die U-Bahn funktionierten nicht mehr. Die Menschen versuchten nach Hause zu kommen, bevor es dunkel wurde.

Die Regierung in der Hauptstadt Caracas ist sich sicher: Der landesweite Ausfall sei augenscheinlich durch einen "elektromagnetischen Angriff" auf Staudämme im Süden des Landes ausgelöst worden.

Notfallpläne und Schutz für die Menschen

Kommunikationsminister Jorge Rodríguez rief die Menschen zur Ruhe auf. Notfallpläne seien in Kraft, sodass medizinische Einrichtungen nicht betroffen seien. Sicherheitskräfte würden ausgesendet, um für den Schutz der Menschen zu sorgen. "Diejenigen, die die edlen Menschen in Venezuela systematisch angegriffen haben, werden erneut mit der Standhaftigkeit und dem Mut konfrontiert, die wir, die Kinder des Befreiers Simón Bolívar, angesichts von Schwierigkeiten demonstriert haben", sagte Rodríguez in einer im Staatsfernsehen verlesenen Erklärung.

Cyberattacke oder Missmanagement der Regierung

Im März hatte es mehrere massive Stromausfälle gegeben, einer dauerte beinahe eine Woche. In der Folge brach auch die Wasserversorgung zusammen. Die Regierung von Präsident Nicolás Maduro machte eine "internationale Cyberattacke" dafür verantwortlich. Vizepräsidentin Delcy Rodríguez sprach auch hier von einem "elektromagnetischen Angriff", dessen Plan in Washington ausgeheckt und vom Flügel der extremen Rechten durchgeführt worden sei. Die Opposition macht dagegen Missmanagement der Regierung verantwortlich.