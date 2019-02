Attac: Urteil zur Gemeinnützigkeit stößt auf Kritik

Das höchste deutsche Finanzgericht kommt in seinem heute in München veröffentlichten Urteil zu dem Schluss, dass die von Attac geführten politischen Kampagnen keine gemeinnützige politische Bildungsarbeit sind, die eine steuerliche Förderung verdient.

Der fünfte Senat des BFH verweist in der Entscheidung auf die Abgabenordnung, in der insgesamt 25 gemeinnützige Tätigkeitsbereiche festgelegt sind. Dazu zählen unter anderem der Sport, der Umweltschutz, die Wohlfahrt und die Volksbildung, nicht aber die Tagespolitik - auch Parteien sind im Steuerrecht nicht gemeinnützig.

Spenden an Attac bleiben nicht absetzbar

In dem seit Jahren schwelenden Rechtsstreit um die Gemeinnützigkeit hatte Attac in der ersten Instanz vor dem hessischen Finanzgericht im Jahr 2016 noch Recht bekommen. Diese Entscheidung hat der BFH in der Revision nun kassiert und das Verfahren an das Finanzgericht zurück verwiesen.

Wegen des Rechtsstreits können Spenden an Attac schon seit einigen Jahren nicht mehr von der Steuer abgesetzt werden und Attac kann keine Spendenbescheinigungen ausstellen. Die Organisation hatte in den Jahren nach der Finanzkrise unter anderem gegen die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank protestiert und eine Finanztransaktionssteuer gefordert.

BFH: Inhalte standen nicht zur Debatte

Der BFH betonte, dass es bei dem Urteil nicht um die politischen Inhalte von Attac gehe, sondern um die Grundsatzfrage, ob "allgemeinpolitische Tätigkeit" mit einer Gemeinnützigkeit vereinbar sein könne. Würde Attac die gegenteiligen Forderungen vertreten - etwa eine Senkung der Konzernsteuern verlangen - wäre das Urteil ebenso ausgefallen, betonte der Vorsitzende des fünften BFH-Senats Bernd Heuermann. BFH-Präsident Rudolf Mellinghoff ergänzte, das Urteil bedeute auch nicht, dass gemeinnützige Organisationen überhaupt nicht politisch aktiv sein dürfen. Im Vordergrund müsse aber der gemeinnützige Zweck stehen, nicht politische Kampagnen.

Die Linke sieht die Demokratie in Gefahr

Die Bundestagsabgeordnete Sabine Leidig von der Linken zeigte sich entsetzt über den Richterspruch. Das Urteil sei ein Schlag gegen die politisch engagierte Zivilgesellschaft und gefährde unsere Demokratie. Leidig war sieben Jahre lang Geschäftsführerin von Attac, die Organisation hat in der Linken zahlreiche Unterstützer und Mitglieder.

Linken-Parteichef Bernd Riexinger kritisierte die Begründung des Bundesfinanzhofs, weswegen Attac nicht gemeinnützig sei: Die Forderung nach einer Finanztransaktionssteuer oder einer Vermögensabgabe seien durchaus im Sinne des Allgemeinwohls. Außerdem müsse man dann jedem Kaninchenzüchterverein die Gemeinnützigkeit aberkennen, so Riexinger.

Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner nannte das Urteil auf Twitter bedauerlich und forderte dringend eine Gesetzesreform: Gruppen wie Attac seien wichtige Akteure einer lebendigen Demokratie.

CDU will auch andere Organisationen unter die Lupe nehmen

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Olav Gutting schrieb dagegen bei Twitter, das Urteil könne eine Ermunterung für Finanzämter sein, auch bei vielen anderen Organisationen genauer hinzuschauen.

Das Bundesfinanzministerium wollte das Urteil nicht kommentieren, verweist aber darauf, dass das Haus einst selbst das Land Hessen angewiesen hatte, nach einem Urteil in Frankfurt Revision beim Bundesfinanzhof einzulegen.