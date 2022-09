Atomwaffen: Blufft Putin damit im Krieg gegen die Ukraine nur?

"Vielleicht war es gestern ein Bluff, heute könnte es die Realität sein." Im Interview mit dem US-Sender CBS vor einigen Tagen macht der ukrainische Präsident Selenskyj klar, dass er die Atom-Drohungen Putins und seiner Gefolgsleute durchaus ernst nimmt: "Putin will die ganze Welt erschrecken und das sind die ersten Schritte seiner nuklearen Erpressung."

Droht in der Ukraine ein Atom-GAU? Dieser Frage geht das neue "Possoch klärt" (Video unten) nach. Wie wahrscheinlich ist es derzeit wirklich, dass Putin im Krieg gegen die Ukraine auf Atomwaffen zurückgreift?

"Derzeit nicht sehr wahrscheinlich." Gerhard Mangott, Professor für internationale Beziehungen mit dem Schwerpunkt Russland und Osteuropa

Sollte Russland allerdings Gefahr laufen, in eine desaströse Kriegsniederlage zu schlittern, würde sich laut Professor Mangott diese Wahrscheinlichkeit erhöhen.

Schein-Referenden und Annexionen als Grundlage für nukleare Verteidigung?

In seiner Ansprache vergangene Woche, in der Putin die Teilmobilmachung verkündete, kündigte der russische Präsident an, "für die territoriale Integrität des Landes und zum Schutz Russlands und des Volkes alle zur Verfügung stehenden Mittel zu nutzen". Nachdem Putin nun also die Gebiete im Donbass nach den Schein-Referenden annektiert hat, könnte das nach russischer Militärdoktrin die Grundlage für den Einsatz von taktischen Atomwaffen sein, sollte die Ukraine dort mit Gegenoffensiven vorgehen.

Professor Mangott von der Universität Innsbruck sieht in solch einem Fall eine "gewisse Wahrscheinlichkeit" gegeben, gerade in Verbindung mit etwaigen Misserfolgen der russischen Seite, "um die ukrainische Führung davon abzubringen, weiter militärisch vorzustoßen und um westliche Regierungen zum Einknicken zu bringen, keine weiteren Waffen an die Ukraine zu liefern".

Im Video: Blufft Putin mit seiner Atomwaffen-Rhetorik nur? Possoch klärt!