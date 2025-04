Atommüllendlager Konrad steht vor jahrelanger Verzögerung

Vor genau zwei Jahren, im April 2023, ist Deutschland aus der Kernenergie ausgestiegen. Seither läuft der Rückbau der Atomkraftwerke auf Hochtouren, so auch am Standort Isar in Bayern. Jeden Tag häufen sich dabei immer mehr radioaktive Abfälle an, für die ein Endlager benötigt wird.

Für hochradioaktive Abfälle wie Brennelemente gibt es noch keine Lösung, wohl aber für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll. Der stapelt sich verpackt in Containern in einer sogenannten Bereitstellungshalle, direkt neben den stillgelegten Kernkraftwerken im niederbayerischen Essenbach (Landkreis Landshut). Schon bald sollen diese radioaktiven Abfälle nach und nach abtransportiert werden. Nach Niedersachsen, in den "Schacht Konrad", darauf stellt man sich hier zumindest ein – ein Fehler?

Eigentlich soll das Endlager in wenigen Jahren fertig sein

Vertrauliche Dokumente, die BR und NDR exklusiv vorliegen, zeigen: Das geplante Atommüllendlager "Schacht Konrad" in Salzgitter steht vor einer jahrelangen Verzögerung. Laut den übereinstimmenden Papieren kann unter den derzeitigen behördlichen Auflagen keine Einlagerung von Atommüll erfolgen. Das könnte auch so bleiben.

"Konrad" ist das einzige genehmigte und im Bau befindliche Endlager in Deutschland. Am Rand der Stadt Salzgitter ragt als Landmarke ein markantes Doppelbock-Fördergerüst in die Höhe. Darunter führt ein Aufzug etwa 1.000 Meter in die Tiefe – zu einer Großbaustelle unter Tage.

Das ehemalige Eisenerzbergwerk wird umgebaut zu einem Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle aus deutschen Kernkraftwerken. Der Bau soll in wenigen Jahren abgeschlossen sein, schon kurz darauf soll Atommüll eingelagert werden, erklärt Dagmar Dehmer, Sprecherin der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE): "Anfang der 2030er-Jahre soll es losgehen."