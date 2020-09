Bayerische Staatsregierung: Gorleben wird kein Endlager

Es gab bereits Informationen aus dem Bundestag, wonach Gorleben als Atommüll-Lager nicht weiter berücksichtigt werde. Am Montagmorgen folgte nun die Bestätigung der Staatsregierung auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks.

Staatsregierung und Bundestagsfraktionskreise: Gorleben scheidet aus

Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) werde den lange als Endlager für hochradioaktiven Müll geplanten Salzstock nicht auf ihre Liste möglicher Standorte nehmen, hatten Fraktionsvertreter am Sonntagabend der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.

Grund sei, dass sich der Salzstock verändert habe und dies weiter tue. Daher könne dort kein Müll eingelagert werden. Zuvor hatte die BGE in einer Telefonschalte Fraktionen, Landesregierungen und Bundesregierung über die Liste informiert, die am Montag veröffentlicht werden soll.

Endlagersucher: BGE stellt heute Liste mit Regionen vor

Die BGE stellt am heutigen Montag allein auf Grundlage geologischer Bedingungen eine Karte mit möglichen Gebieten für ein Endlager vor. Dabei geht es um solche Regionen mit Ton-, Salz- oder Granitgestein. Insgesamt wird die BGE den Kreisen zufolge rund 90 Teilgebiete nennen.

Weite Salzstöcke in Niedersachsen gelten so weiter grundsätzlich als geeignet, ebenso wie Granitgestein in Bayern. Auch Gebiete in Baden-Württemberg sind demnach auf der Liste wie auch große Teile Ostdeutschlands. Saarland, Mecklenburg-Vorpommern und Teile des Ruhrgebiets finden sich nicht darauf. Das Ruhrgebiet scheidet den Angaben zufolge wegen der zahlreichen alten Bergwerke aus, die das Gebiet geologisch unsicher machen.

Die Liste ist ein erster Schritt auf dem Weg zu einem Endlager. Bis 2031 soll sie weiter eingegrenzt werden. 2050 ist dann der Betriebs-Start geplant.