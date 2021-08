Atommüll-Endlager: Streit um künftige Bürgerbeteiligung

Die Fachkonferenz Teilgebiete ist das wichtigste Forum für Bürgerbeteiligung in der ersten Phase der Suche nach einem Atommüll-Endlager für Deutschland. Vertreter von Kommunen, Verbänden und einfache Bürger kommen dort zusammen. Die Fachkonferenz ist im Standortauswahlgesetz zur Endlagersuche verankert. Sie tagt drei Mal: im Februar, im Juni und eben jetzt, am 6. und 7. August.

BUND aus Protest nicht mehr dabei

Doch bereits vor dem letzten Termin ist mit dem Verband "Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland" (BUND) ein wichtiger Akteur ausgestiegen. Eine breite gesellschaftliche Beteiligung sei vorerst gescheitert, erklärte BUND-Geschäftsführerin Antje von Broock. Aus Protest nähmen Ehrenamtliche des Verbands an der dritten und letzten Fachkonferenz nicht mehr teil. Der Verein "ausgestrahlt" sprach von einer Farce.

Corona-Pandemie erzwingt ineffektive Online-Treffen

Die Fachkonferenz leidet seit Beginn an zwei großen Problemen: zum einen die Corona-Pandemie. Sie hat verhindert, dass die eigentlich geplanten zentralen Kongresse mit über 1.000 Teilnehmern aus dem ganzen Bundesgebiet in Präsenz stattfinden konnten. Eigentlich hätten sie einem Kennenlernen und Vernetzen der unterschiedlichen Seiten dienen sollen. So findet nun der gesamte Beteiligungs-Prozess fast ausschließlich online statt. Das führt zwar einerseits zu vielen Anmeldungen, andererseits aber auch zu großen Verständigungsproblemen. Das Programm des Juni-Termins musste sogar über weite Strecken ausfallen, weil die Server des technischen Dienstleisters versagten.

Bereits im Vorfeld der Konferenzen hätten zahlreiche Akteure davor gewarnt, auf Online-Veranstaltungen zu setzen, kritisiert der Verein "ausgestrahlt". Man hätte das Ganze verschieben können. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) hielt jedoch am ursprünglichen Zeitplan fest.

Teilnehmer klagen über großen Zeitdruck

Viele der Teilnehmer und vor allem Mitglieder des Organisationsteams klagten immer wieder über zu großen Zeitdruck angesichts der komplexen Materie, der durch den Zwang zur weniger effizienten Online-Kommunikation noch verstärkt worden sei. Außerdem mussten sich die Teilnehmer erst selbst organisieren, eine Geschäftsordnung geben, Organisationsteams wählen – all das dauerte.

Die eigentlichen Entscheidungen kommen erst noch

Das zweite große Problem ist der so genannte Zwischenbericht Teilgebiete. Über ihn hat die Fachkonferenz laut Standortauswahlgesetz zu beraten. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hatte ihn im September 2020 vorgelegt – aber in anderer Form als ursprünglich erwartet. Der Suchraum nach dem deutschen Atommüll-Endlager wurde in diesem Zwischenbericht praktisch noch überhaupt nicht eingeschränkt – und damit wichtige Entscheidungen in die Zukunft verschoben.

Der Bericht weist mehr oder weniger alle Vorkommen von Granit, Salz und Tongestein in Deutschland als möglichen Endlagerstandort aus: mehr als 50 Prozent des Bundesgebiets und mehr als zwei Drittel der Oberfläche Bayerns. Die wesentliche Arbeit kommt also erst noch in den kommenden Jahren, wenn diese riesige Fläche auf nur noch eine Handvoll Suchregionen eingegrenzt werden soll. Dann sind die eigentlichen Kontroversen zu erwarten – aber ausgerechnet für diese Phase sieht das Standortauswahlgesetz keine formelle Beteiligung der Bürger mehr vor.

Fachkonferenz will die Beteiligungslücke schließen

Die Fachkonferenz Teilgebiete hat auf ihrer Juni-Tagung beschlossen, dass diese "Beteiligungslücke" geschlossen werden muss, und einen ganz konkreten Vorschlag gemacht, wie das gehen soll: Es soll künftig ein permanentes Fachforum Teilgebiete geben, das zwei Mal jährlich tagt und die Arbeit der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) kontrolliert, lautet die Forderung. Die soll diesem Fachforum jeweils Fortschrittsberichte geben. Wenn sie Empfehlungen des Fachforums nicht umsetzt, muss sie das begründen.

Das Fachforum, in dem analog zur jetzigen Fachkonferenz Verbände, Kommunen und Zivilgesellschaft vertreten sein sollen, organisiert sich selbst und bekommt eine Geschäftsstelle. Die Mitglieder des Organisationsteams sollen eine Aufwandsentschädigung bekommen. Soweit die Forderungen der Fachkonferenz.

Der Staat will sein eigenes Beteiligungskonzept durchsetzen

Das Bundesamt für nukleare Entsorgung (BASE) will diesem Beschluss jedoch so nicht nachkommen und schlägt stattdessen ein eigenes Beteiligungskonzept für die nächsten Jahre vor. Das sieht so aus: Ein kleines Arbeitsteam mit Vertretern aus Bürgerschaft, Kommunen und Verbänden soll permanent mit der Bundesgesellschaft BGE zusammenarbeiten, um eine "Kultur der Kooperation" zu fördern. Zusätzlich soll dann in regelmäßigen Abständen ein so genanntes Feedback-Forum tagen.

Aktivisten fürchten "Kuschelrunden" statt Kontrolle

Dieses Beteiligungskonzept geht in die falsche Richtung, finden Vertreter aus der Anti-Atomkraft-Bewegung. Es gehe von der Philosophie aus, dass die Behörden, die das Endlager suchen und die Bürger, die sie dabei kontrollieren, "in einem Boot sitzen". Aber das sei eben nicht so, sagt die Gorleben-Aktivistin Asta von Oppen: "Wir sind sozusagen die Wächter und Wächterinnen des Verfahrens und müssen in getrennten Rollen agieren und auftreten und nicht alle zusammen in irgendwelchen Kuschelrunden." Die Frage sei, ob Behörden dazu bereit seien, auch Macht abzugeben.

Konzept für die weitere Suche im März erwartet

Über diese Fragen wird die Fachkonferenz Teilgebiete auf ihrem letzten Termin kontrovers diskutieren. Wie die nächsten Schritte des eigentlichen Suchverfahrens aussehen sollen, ist bisher erst in Umrissen klar. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung will nun zunächst überhaupt erst einmal die Methoden entwickeln, um den Suchraum für das Endlager weiter einzugrenzen. Damit verbunden sind dann auch Sicherheitskonzepte für die Gesteine Ton, Kristallin (Granit) und Salz.

Dazu erhebt die BGE jetzt erst einmal konkrete Daten aus vier Gebieten, die allerdings nur stellvertretend für das jeweilige Gestein stehen – und ausdrücklich nicht besser geeignet als andere für ein potenzielles Endlager sind. Konkret handelt es sich um einen Salzstock bei Bahlburg nahe Hamburg, um Salzlager im Thüringer Becken, um Ton-Formationen in Baden-Württemberg und Bayern (Opalinuston) und um Kristallin-Gestein, das sich über die Länder Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen erstreckt. Im März 2022 will die BGE dann auf Basis der neu erhobenen Daten ein vorläufiges Konzept veröffentlichen, wie die Suche weitergehen soll.

In zehn Jahren soll der Standort gefunden sein

Bis 2031 will Deutschland einen endgültigen Standort des Endlagers für hochradioaktive Abfälle gefunden haben. Kritiker hatten von Anfang an die Erwartung geäußert, dass es in Wirklichkeit länger dauern wird.