IAEA-Experten unterwegs zum Atomkraftwerk Saporischschja

Schäden am AKW Saporischschja durch Beschuss befürchtet

In den vergangenen Wochen war die Gegend rund um die Anlage wiederholt beschossen worden, wofür sich die Ukraine und Russland gegenseitig verantwortlich machten. Die IAEA-Experten sollen nun untersuchen, ob es durch den Beschuss zu Schäden gekommen ist und ob die Sicherheit des Atomkraftwerks beeinträchtigt ist. Alle vorangegangenen Appelle, unabhängige Experten aus dem Ausland in das Kraftwerk zu lassen, hatten keinen Erfolg gebracht.

Die Anlage in Saporischschja ist mit sechs Reaktoren das größte AKW Europas. Der Beschuss hatte Befürchtungen hervorgerufen, dass es in Saporischschja zu einer ähnlichen Atomkatastrophe kommen könnte wie 1986 im ukrainischen Tschernobyl.

Am Donnerstag vergangener Woche war das AKW Saporischschja nach einer Notabschaltung erstmals in seiner Geschichte vom ukrainischen Stromnetz getrennt worden. Inzwischen sind nach Angaben des Betreibers Energoatom zwei Blöcke wieder am Netz.

Atomkraftwerk-Betreiber sieht Sicherheitsrisiken

Für die Trennung vom Netz hatte Energoatom mit Blick auf die russische Armee "Handlungen der Invasoren" verantwortlich gemacht. Dem Betreiber zufolge ist die Infrastruktur des AKW inzwischen beschädigt. Es bestehe die Gefahr, das radioaktive Stoffe und Wasserstoff freigesetzt würden. Auch die Gefahr eines Brandes sei hoch.

Das AKW befindet sich nicht weit von der im Jahr 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim entfernt. Energoatom vermutet deshalb, dass Russland Saporischschja an das Stromnetz der Krim anschließen will.