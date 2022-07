Atomkraft: Streit um Laufzeitverlängerung geht weiter

Der wartungsbedingte Lieferstopp über die Ostseepipeline Nord Stream 1 und die Befürchtung, dass Russland den Gashahn zulassen könnte, hat die Diskussion über die Atomkraft in Deutschland angeheizt. Noch drei Atommeiler gibt es bundesweit: Sie stehen in der Nähe von Landshut (Isar 2), in Niedersachsen (Emsland) und in Baden-Württemberg (Neckarwestheim 2). Die drei AKWs erbringen rund fünf Prozent der deutschen Stromproduktion.

Ampelkoalition uneins zur Frage nach Weiterbetrieb der Atommeiler

Ende des Jahres sollen die drei Anlagen abgeschaltet werden, doch die Ampelkoalition streitet zunehmend über längere Laufzeiten. SPD und Grüne hatten am Dienstag einen dahingehenden Vorstoß von FDP-Fraktionschef Christian Dürr zurückgewiesen.

Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte Dürr nun, dass jetzt alles getan werden müsse, um zu verhindern, dass knapp werdendes Gas zur Stromerzeugung eingesetzt werden muss. Die Abschaltung der AKWs zum Jahresende sei eine politische Entscheidung. Fachlich betrachtet seien die Anlagen auch danach noch sicher, und auch Brennstäbe seien nach Angaben des Branchenverbandes verfügbar.

FDP-Fraktionschef: "Kein Kubikmeter Gas sollte mehr verstromt werden müssen"

"Es kann passieren, dass nach den Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 kein Gas mehr fließt", sagte FDP-Fraktionschef Dürr der Deutschen Presse-Agentur. Der russische Präsident Wladimir Putin mache, was er wolle. Es wäre kaum verwunderlich, wenn er technische Gründe vorschieben sollte, um den Gashahn endgültig abzudrehen. "Wir wollen nicht den Teufel an die Wand malen", sagte Dürr. Aber man müsse sich auf ein Szenario einstellen, das weitreichende Konsequenzen für private Haushalte und die deutsche Industrie haben könnte. "Kein Kubikmeter Gas sollte mehr verstromt werden müssen", sagte Dürr. Deswegen wäre es jetzt seiner Ansicht nach richtig, die Laufzeiten der Kernkraftwerke über den Winter hinaus zu verlängern.

Auch Unionspolitiker fordern wegen eines drohenden Gasmangels seit Längerem, Atomkraftwerke über das Jahresende hinweg laufen zu lassen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) setzt sich zum Beispiel vehement für den Weiterbetrieb ein.

"Komplett unsinnig": SPD-Chefin Esken erteilt Forderungen Absage

SPD-Chefin Saskia Esken hat die Forderungen der Union und FDP dagegen klar zurückgewiesen. Dies sei aus energie-, wirtschafts- und sicherheitspolitischer Sicht "komplett unsinnig", sagte Esken der "Süddeutschen Zeitung". Die Atomkraftwerke lieferten Strom und keine Wärme. Um Gaskraftwerke bei der Stromerzeugung zu ersetzen, gebe es "flexiblere und sichere Alternativen".

Die letzten drei bestehenden Atomkraftwerke deckten gerade einmal fünf Prozent der Stromproduktion und leisteten somit keinen zählbaren Beitrag in der aktuellen Krise, sagte Esken. "Atomkraft ist unwirtschaftlich, hoch gefährlich und hat keine Zukunft."

Habeck sieht in Lauftzeitverlängerungen keinen Nutzen

Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) hatten bereits im März in einem Prüfvermerk von längeren Laufzeiten abgeraten. Einem kleinen Beitrag zur Energieversorgung stünden große wirtschaftliche, rechtliche und sicherheitstechnische Risiken entgegen. Eine Verlängerung der Laufzeiten brächte im kommenden Winter keine zusätzlichen Strommengen, sondern frühestens im Herbst 2023 nach erneuter Befüllung mit neuen Brennstäben.

CDU-Vorsitzender Merz appelliert an die Grünen

Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz appellierte jedoch an die Grünen, einer weiteren Nutzung der Atomkraft in Deutschland zuzustimmen. "Liebe Grüne, springt über Euren Schatten. Keine Denkverbote. Tut es für Deutschland", schrieb Merz in einem Beitrag für die "Bild"-Zeitung. Angesichts der Energiekrise "sollten wir uns nicht die Möglichkeit nehmen, unsere Kraftwerke weiter laufen zu lassen, um damit Gas bei der Stromerzeugung einzusparen". Auch die Union wolle ein "baldiges Ende der alten Atomkraft" - aber nicht jetzt.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte der "Bild"-Zeitung: "Putin stellt Deutschland das Gas ab und die Grünen uns die Atomkraft. Das provoziert doch geradezu den Blackout im Winter."

Deutsche Umwelthilfe spricht von "Scheindebatte"

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, sagte gegenüber der Deutschen Presseagentur: "Wir haben kein Strom-, sondern ein Wärmeproblem." Der Beitrag von Gaskraftwerken zur Stromerzeugung sei überschaubar. "Das ist eine völlige Scheindebatte."

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft: Ausstieg beschlossene Sache

Auch für den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ist der Ausstieg aus der Atomkraft unwiderruflich. "Für die Energiewirtschaft in Deutschland ist klar: Der Ausstieg aus der Stromerzeugung aus Atomkraft ist beschlossen. Niemand in der Energiewirtschaft möchte in diese risikobehaftete und teure Technologie zurück", sagte Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae, der "Rheinischen Post".

Im Zuge des nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima beschlossenen Atomausstiegs sollen die letzten drei deutschen Atomkraftwerke zum Jahresende vom Netz gehen. Auch die Betreiber der Anlagen haben Laufzeitverlängerungen vor längerem schon eine Absage erteilt.