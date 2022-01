Atomkraft: Scharfe Kritik an "grüner" Einstufung durch EU

Mehrere Mitglieder der Bundesregierung lehnen das Vorhaben der EU-Kommission ab, die Energiegewinnung aus Atomanlagen als nachhaltig einzustufen. Die Pläne seien "absolut falsch", sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Zuvor war ein Entwurf der EU-Kommission zur sogenannten Taxonomieverordnung bekannt geworden. Die Taxonomie ist eine Art Klassifizierung nachhaltiger Wirtschaftsaktivitäten, die einer Einstufung als förderwürdig und einer Empfehlung an Investoren gleichkommt. Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass unter bestimmten Umständen sowohl der Bau neuer Atomkraftwerke als auch neue Gasinfrastruktur von der Taxonomie erfasst werden.

Bundesregierung fühlt sich überrumpelt

Lemke betonte: "Ich halte es für absolut falsch, dass die Europäische Kommission beabsichtigt, Atomkraft in die EU-Taxonomie für nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten aufzunehmen." Eine Energieform, die zu "verheerenden Umweltkatastrophen" führen könne und große Mengen an gefährlichen hochradioaktiven Abfällen hinterlasse, "kann nicht nachhaltig sein".

Die Ministerin, die auch für nukleare Sicherheit verantwortlich ist, erläuterte, dass die Bundesregierung von der Europäischen Kommission die Kriterien in der vergangenen Nacht als Entwurf zur Kommentierung erhalten habe. Es sei äußerst problematisch, dass die Kommission in einer so heiklen Frage auf eine öffentliche Konsultation verzichten wolle. Die Umweltministerin kündigte an, die Kriterien zu prüfen und sich dazu in der Bundesregierung abzustimmen.

Habeck sieht keine Zustimmung der Bundesregierung

Ablehnend äußert sich auch Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne). "Eine Zustimmung zu den neuen Vorschlägen der EU-Kommission sehen wir nicht", erklärte er.

"Ausgerechnet Atomenergie als nachhaltig zu etikettieren, ist bei dieser Hochrisikotechnologie falsch", sagte der Minister. "Es verstellt den Blick auf die langfristigen Auswirkungen für Mensch und Umwelt; der hochradioaktive Atommüll wird uns über Jahrhunderte belasten. Und es mangelt auch an harten Sicherheitskriterien."

Die Vorschläge der EU-Kommission "verwässern das gute Label für Nachhaltigkeit", urteilte Habeck. "Es hätte aus unserer Sicht diese Ergänzung der Taxonomie-Regeln nicht gebraucht." Der Entwurf werde jetzt innerhalb der Bundesregierung besprochen und bewertet.

Deutsche Umwelthilfe: Grüner Deckmantel

Die Natur- und Verbraucherschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisierte ebenfalls den Vorschlag der EU-Kommission. Damit würden umweltschädliche Investitionen unter einem grünen Deckmantel ermöglicht, erklärte die Organisation in Berlin. Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament müssten sich klar gegen diese Ausgestaltung der Taxonomie positionieren.

Atomkraft und Erdgas als nachhaltig zu kennzeichnen, entziehe der Taxonomie jede Glaubwürdigkeit, erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. Mit einer Zustimmung riskiere Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zudem die klimapolitische Reputation der Bundesregierung.

FFF kritisiert Bundesregierung für mangelndes Engagement

Auch die Anti-Atom-Initiative "ausgestrahlt" sowie die Fridays-for-Future-Bewegung (FFF) kritisierten das Vorhaben. Damit privilegiere die EU die Atomkraft ein weiteres Mal und betreibe Greenwashing im großen Stil, sagte "ausgestrahlt"-Sprecher Jochen Stay. Atomkraft sei eine Hochrisikotechnologie und damit unvereinbar mit dem Grundprinzip der Taxonomie, keinen Schaden zuzufügen.

Fridays for Future kritisierte die Bundesregierung, sich nicht gegen die Deklarierung von Gas- und Atomenergie als nachhaltig einzusetzen und erinnerte die Ampelkoalition an ihre Zusage, eine "Zukunftskoalition" bilden zu wollen.

Bundesregierung hält an Atomausstieg fest

Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP heißt es : Am deutschen Atomausstieg halten wir fest. Zum Jahreswechsel sind drei der sechs noch verbliebenen Atommeiler abgeschaltet worden. Im bayerischen Gundremmingen, Brokdorf in Schleswig-Holstein und Grohnde in Niedersachsen.