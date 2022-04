Atomkraft, Fracking & Co: Söders Kurswechsel in Sachen Energie

Erster sein und Schlagzeilen machen: Für Markus Söder ist das ein wesentlicher Bestandteil seiner politischen Strategie - nicht erst seit Corona. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima 2011 forderte er, damals bayerischer Umweltminister, als einer der Ersten einen schnelleren Kernkraft-Ausstieg. In der aktuellen Debatte über russische Energieimporte preschte Söder wiederum mit der Forderung nach dem Ausstieg vom Ausstieg vor. Söder sieht derzeit keine Alternative zu längeren Atom-Laufzeiten und bringt sogar den Einsatz der umstrittenen Fracking-Technologie in Deutschland ins Spiel.

Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck geht in der Energiepolitik jetzt ungewohnte Wege: Längere Laufzeiten von Kohlekraftwerken sind für den Grünen-Politiker aktuell kein Tabu mehr, im arabischen Emirat Katar verhandelte er kürzlich über Lieferungen von Flüssiggas. Söder aber geht mit der Fülle seiner Forderungen deutlich weiter. Bayerns SPD-Fraktionschef Florian von Brunn sieht den CSU-Chef auf dem Weg zurück in die Vergangenheit, "zurück zu seinem Idol und Atomfan Franz Josef Strauß".

Söder nach Fukushima: "Japan ändert alles"

Rückblick: Schon 2011 war Söder schnell. Damals verlangte er nach der Havarie des Atomkraftwerks im japanischen Fukushima als einer der ersten Politiker der traditionell kernkraftfreundlichen Union, dass Deutschland aus der Atomenergie aussteigen müsse. "Japan ändert alles", sagte der damalige Umweltminister Söder in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Das Restrisiko werde völlig neu bewertet, eine Verlängerung der Kernenergie sei "weder gesellschaftlich, noch energiepolitisch wünschenswert".

Als Zielmarke für den deutschen Atomausstieg nannte Söder seinerzeit 2020 oder 2022. Bis dahin brauche es ein Energiekonzept, das sowohl Versorgungssicherheit als auch Preisstabilität verbinde – Gaskraftwerke inklusive. Den Ausbau der erneuerbaren Energien sah Söder vor rund elf Jahren optimistisch, beispielsweise durch "Bürger-Wind- und -Solaranlagen". Prognose des bayerischen Umweltministers: "Solche Ansätze werden meiner Meinung nach sehr erfolgreich sein." Als die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung später den Atomausstieg beschloss, wertete Söder das als Bestätigung seines Vorschlags.

Söder öffnet die Tür zur Atomenergie wieder

Söders Atomkraft-Ablehnung schien final - noch im November 2021 war er klar gegen eine Verlängerungs-Debatte. "Der Beschluss zum Atomausstieg basiert auf einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz", sagte er in einem Zeitungsinterview. Darin forderte er erneut einen früheren Kohleausstieg als im Jahr 2038 – inzwischen wird selbst dieses Datum wegen des Kriegs in der Ukraine von manchen in Frage gestellt. Auch für Söders Gedanken zur Atomkraft markiert der Kriegsbeginn eine Zäsur: Ende Februar überfiel Russland die Ukraine – mit allen Folgen, auch energiepolitisch.

Gut eine Woche nach dem Angriff Russlands ging der CSU-Chef mit seiner Kernkraft-Forderung erstmals an die Öffentlichkeit und verlangte eine längere Laufzeit um drei bis fünf Jahre. Eine Verlängerung des bayerischen Atomkraft-Meilers Isar 2 sei möglich, sagte er Anfang März. Zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Habeck erklärt, sein Ministerium habe eine Verlängerung der Laufzeiten geprüft, sei aber zu dem Ergebnis gekommen, dass sich diese kurzfristig nicht umsetzen ließe. Eigentlich soll die Anlage im niederbayerischen Essenbach Ende 2022 als eines der letzten Atomkraftwerke in Deutschland abgeschaltet werden.

Söders Atom-Plan: "Fünf für fünf"

Kurz darauf bezeichnete Söder es als "unvernünftig" und "verantwortungslos", die Atomkraft außer Acht zu lassen: "Ganz Europa nutzt es, Deutschland steigt einseitig aus." Es sei falsch, aus der Kernenergie "überstürzt" auszusteigen - schließlich lieferten die drei verbliebenen Kraftwerke Strom für zehn Millionen Haushalte.

Mittlerweile geht Söder noch weiter: Nach einer Sitzung des CSU-Vorstands am Montag forderte er eine Laufzeitverlängerung von "zumindest" fünf Jahren - und zwar nicht nur für die drei Kernkraftwerke, die aktuell noch am Netz sind, sondern "am besten" für insgesamt fünf. "Also fünf für fünf", betonte der CSU-Chef. "Fünf Jahre, fünf Kraftwerke", bis zum Erfolg des kompletten Überbrückungsprozesses hin zu anderen Stromquellen.

Viele offene Fragen - und keine Antworten

Ein Söder-typisch griffige Formulierung, die bei genauerem Hinsehen viele Fragen aufwirft. Welche zwei stillgelegten Meiler sollten nach Meinung des bayerischen Ministerpräsidenten reaktiviert werden? Inwiefern ist das angesichts des Rückbau-Stadiums möglich? Lohnt sich vor dem Hintergrund der langen Herstellungszeit neuer Brennelemente ein Weiterbetrieb überhaupt? Und wäre nach fünf Jahren definitiv Schluss oder könnte es aus CSU-Sicht eine weitere Verlängerung geben?

Söder selbst erläuterte solche wesentlichen Details bisher nicht - und die CSU-Zentrale bleibt die Antwort auf all diese Fragen auch auf BR24-Nachfrage komplett schuldig. Stattdessen schickt ein Parteisprecher eine ausweichende schriftliche Stellungnahme mit Aussagen wie: "Die Bundesregierung muss schnell einen Energieplan für Deutschland vorlegen." Es dürfe keinerlei ideologische Tabus geben. "Dringend notwendig ist zur Überbrückung eine Verlängerung der Restlaufzeiten von fünf Kernkraftwerken für fünf weitere Jahre." Weitergehende Informationen - Fehlanzeige.

Söders Fracking-Vorstoß - Widerspruch im Kabinett

Darüber hinaus überraschte Söder am Montag mit einem weiteren Vorstoß: Es sei notwendig, alle Energiequellen anzuzapfen, verkündete er und forderte, "Prüfungen zu machen, ob Fracking in Deutschland möglich ist".

Ein Nebensatz mit viel Aufregungspotenzial - und er verfehlte diese Wirkung nicht. Widerspruch kommt sogar aus Söders eigenem Kabinett. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sagte der dpa: "Fracking ist der falsche Weg." Man dürfe kein Risiko für das Wasser und die Umwelt eingehen. Der Bundestagsabgeordnete und bayerische Linken-Landeschef Ates Gürpinar bezeichnete Söders Vorstoß als absurd: "Statt einfach die 10H-Regel abzuschaffen, treibt er eine Umweltsau nach der anderen durchs Dorf."

Unkonventionelles Fracking in Deutschland verboten

Beim Fracking wird unter hohem Druck eine Flüssigkeit in den Boden gepresst, um das Gestein durchlässiger zu machen und Gas oder auch Öl fördern zu können. Kritiker warnen allerdings vor umweltschädlichen Emissionen und einer möglichen Gefährdung des Grundwassers. Deswegen gelten in Deutschland für konventionelles Fracking (vor allem in Sandstein) strenge Auflagen, während kommerzielles unkonventionelles Fracking in Schiefer-, Ton-, Mergel- und Kohleflözgestein seit 2016 sogar verboten ist.

Bayerns Ministerien für Umwelt und Wirtschaft lobten damals, das neue Gesetz trage eine bayerische Handschrift: "Mit der Neuregelung wird unkonventionelles Fracking in Bayern ausgeschlossen. Unkonventionelles Fracking ist eine Technologie mit einem nicht akzeptablen Restrisiko." Aus geologischen Gründen komme es in Bayern ohnehin nicht in Betracht.

Söder: Kein Atommüll-Endlager in Bayern

Söder argumentierte am Mittwoch, die Verfahren beim Fracking seien heute besser als noch vor einigen Jahren. "Wenn man sich unabhängiger machen will, ist das eine Möglichkeit, einen Beitrag dazu zu leisten." Ihm gehe um "Potenzialanalysen, Umsetzungszeiträume und Effizienzanalysen". Der CSU-Chef stellte laut "Süddeutscher Zeitung" zwar klar, dass diese Analysen Bayern einschließe. Er selbst sieht die Potenziale aber vor allem "in Norddeutschland".

Auch bei der größten Atomkraft-Frage – der nach einem Endlager – sieht die bayerische Staatsregierung Potenziale vor allem außerhalb des Freistaats. Der Kernsatz steht im Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern auf Seite 31: "Wir sind überzeugt, dass Bayern kein geeigneter Standort für ein Atomendlager ist." Entsprechend agieren Ministerpräsident Söder und Umweltminister Glauber: Dass laut einem Zwischenbericht der Bundesgesellschaft für Endlagerung von Herbst 2020 viele bayerische Gebiete unter Vorbehalt möglich sind, halten sie für fragwürdig. Söder bekräftigte damals, dass aus CSU-Sicht in Bayern kein Standort als Endlager für Atommüll in Frage komme.

SPD: Windkraft "komplett ausgebremst"

SPD-Fraktionschef von Brunn warf Söder in dieser Woche einmal mehr vor, "die preisgünstigste Form der Energieerzeugung, die Windkraft, in Bayern komplett ausgebremst" zu haben. Zudem habe er mit seiner Koalition "die Stromautobahnen nach Bayern verhindert". Jetzt wolle er sogar Fracking machen "und die alten Atomkraftwerke, für die es keine Brennstäbe mehr gibt, für die es kein atomares Endlager gibt und die seit Jahren keine gründliche Sicherheitsüberprüfung mehr hatten, weiterlaufen lassen". Das sei verantwortungslos.

Ähnlich auch die Kritik von FDP-Fraktionschef Martin Hagen: Seit dem Automausstieg habe die CSU den Windkraft-Ausbau im Freistaat blockiert und den Windstrom-Transport aus dem Norden verzögert. "So kann man doch keine Politik machen." Der AfD-Energieexperte im Landtag, Gerd Mannes, spottete, es sei skurril, wie schnell der "Wendehals Söder" seine Meinung ändere. Nachdem er bis vor kurzem grünen Positionen hinterhergehechelt sei, spreche er sich plötzlich für eine Laufzeitverlängerung aus. Damit schreibe Söder jetzt "ganz ungeniert bei uns ab".

"Energiesicherheit": Söder reist an den Golf

Ab Sonntag besucht Ministerpräsident Söder Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Laut ihm eine "eine perspektivische Reise für die Energiesicherheit Bayerns bis 2030", vor allem um Erdgas- und Wasserstofflieferungen soll es gehen. Klar ist: Der CSU-Chef will auch beim Thema Energie weiter den Takt vorgeben.

Sein Vorvorgänger Erwin Huber hatte sich 2008 von einem namhaften Fotografen für die "Bild am Sonntag" demonstrativ vor dem Atomkraftwerk Isar fotografieren lassen ("Ich lebe neben einem Kernkraftwerk"). Von Söder ist vor allem das Foto in Erinnerung, auf dem er einen Baum umarmt. Von einem aktuellen Bildtermin des CSU-Politikers neben einem Atomkraftmeiler ist bisher nichts bekannt - nach Söders immer lauteren Forderungen in Sachen Kernenergie scheint das aber alles andere als ausgeschlossen.