Lindner offen für Atomkraft-Diskussion – Betreiber irritiert

AKW in Deutschland weiter betreiben: Immer mehr Stimmen erklingen in diese Richtung. Finanzminister Lindner will die Rückkehr zumindest nicht direkt ausschließen. Scholz und einige Minister sprachen sich jedoch gegen eine Laufzeitverlängerung aus.