Atomkatastrophe von Fukushima: Milliardenstrafe für Ex-Manager

Mehr als elf Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima sind vier ranghohe Ex-Manager des Energiekonzerns Tepco zu einer hohen Milliardenzahlung verurteilt worden. Ein Gericht in Tokio ordnete die Zahlung von 13 Billionen Yen (94,6 Milliarden Euro) an, wie japanische Medien berichteten. Geklagt hatten Aktionäre.

Das am Meer gelegene Atomkraftwerk Fukushima war kurz nach einem schweren Erdbeben am 11. März 2011 von einem fast 15 Meter hohen Tsunami getroffen worden. Das Kühlsystem des Kraftwerks fiel aus, in drei der sechs Reaktoren kam es zur Kernschmelze - in der internationalen Bewertungsskala der höchste Störfall, den es in einem Atomkraftwerk geben kann.

Atomruine von Fukushima muss mit tausenden Litern Wasser gekühlt werden

Die Katastrophe verwandelte umliegende Orte in Geisterstädte. Es war das schlimmste Atomunglück seit der Tschernobyl-Katastrophe von 1986. Durch den Tsunami kamen etwa 18.500 Menschen ums Leben.

Der Kraftwerksbetreiber Tepco wurde wegen der Folgen der Atomkatastrophe sowohl von Betroffenen als auch von Aktionären verklagt. Kostspielig für den Energiekonzern ist auch der aufwendige Rückbau der Atomanlage.

Die Anlage muss nach wie vor gekühlt werden. Das Problem: Die dafür benötigten, riesigen Wassermengen befinden sich in etwa 1.000 Tanks auf dem Gelände. Diese werden aber wohl Ende des Jahres ihre Kapazitätsgrenze erreicht haben. Zwar ist das Wasser behandelt, aber noch immer radioaktiv.

Japan und Tepco wollen belastetes Wasser in den Pazifik leiten

In rund zwölf Metern Tiefe soll darum eine Pipeline gebaut werden, damit das gereinigte und nur noch mit Tritium belastete, stark verdünnte Kühlwasser dann etwa einen Kilometer von der Küste entfernt ins Meer abgelassen werden kann. Das Wasser soll nach den Plänen von Tepco und der Regierung ab Frühjahr 2023 über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten in den Pazifik geleitet werden.

Anwohner und Nachbarstaaten protestieren gegen die Pläne

Fischer, Anwohner und Nachbarstaaten wie China und Südkorea sind strikt gegen die Pläne. Nach Angaben der japanischen Behörden muss das Wasser beseitigt werden, bevor mit der Dekontamination und den Aufräumarbeiten am Kraftwerk begonnen werden kann. Das Ablassen des Wassers ins Meer sei die realistischste Option.

Um zumindest die Fischer zu beruhigen, hat das Wirtschaftsministerium umgerechnet mehr als 200 Millionen Euro an Unterstützungsgeldern bewilligt. Atomkraftbetreiber Tepco und die Regierung versichern Offenheit.