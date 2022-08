Atomenergiebehörde warnt vor nuklearer Katastrophe in Ukraine

IAEA: "Sehr reale Gefahr einer nuklearen Katastrophe"

Nach Einschätzung von IAEA-Chef Grossi ist der Schaden durch den Beschuss zwar erheblich, die Reaktoren aber seien unversehrt, radioaktive Strahlung sei nicht ausgetreten. Die Gefahr besteht nach Angaben des ukrainischen Betreibers allerdings weiterhin, ebenso wie die Gefahr von Bränden in der beschädigten Anlage. Der Angriff "unterstreicht die sehr reale Gefahr einer nuklearen Katastrophe, die die öffentliche Gesundheit und die Umwelt in der Ukraine und darüber hinaus bedrohen könnte", erklärte die Atomenergiebehörde am Samstag.

Kraftwerk vermint?

Derweil berichtete das kremlkritische Internetmedium "The Insider" über eine mögliche Verminung des Kraftwerks. Auf einem Video, das zu Wochenbeginn gedreht worden sein soll, sind russische Militärlaster zu sehen, die auf das Fabrikgelände fahren und dort Güter abladen. Einer der Lkw fährt dabei in den Maschinenraum der Anlage. Laut "The Insider" wurde entweder das Kraftwerk selbst oder das Gelände darum herum vermint.