Atomausstieg: Was Sie zur AKW-Abschaltung wissen müssen

Warum werden die AKWs abgeschaltet?

Die Abschaltung der Atomkraftwerke erfolgt auf Grundlage des Ausstiegsbeschlusses der damaligen rot-grünen Bundesregierung von 2002 beziehungsweise dessen Neuauflage 2011 nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima durch die Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Im Atomgesetz ist seither auch ein Neubau von Atomkraftwerken untersagt. Begründet wird das mit den Sicherheitsrisiken der Atomkraft-Nutzung, schlechter Kompatibilität mit erneuerbaren Energien sowie dem Problem der Atommüll-Endlagerung.

Wie läuft die Abschaltung ab?

Mit dem 15.04.2023 endet für die Atomkraftwerke die sogenannte Berechtigung zum Leistungsbetrieb. Das heißt: Die Anlagen müssen abgeschaltet werden. Dazu wird die Leistung der Reaktoren kontinuierlich abgesenkt. Das geschieht durch das schrittweise Einfahren von sogenannten Steuerstäben in den Reaktorkernen – diese dienen der Regelung und Abschaltung eines Kernreaktors. Danach wird der Generator vom Stromnetz genommen und der Reaktor komplett abgeschaltet.

Nach der Abschaltung müssen die Atomkraftwerke unter hohen Sicherheitsstandards zurückgebaut werden. Dazu gehört beispielsweise die Abkühlung der hochradioaktiven Brennelemente in sogenannten Abklingbecken. Der Abkühlungsprozess dauert mehrere Jahre, dann erst können die Brennelemente in sogenannten Castorbehältern in Zwischenlagern auf dem jeweiligen Kraftwerksgelände aufbewahrt werden.

Gibt es ein Endlager für Atommüll?

Nein. Es wird immer noch nach einem Endlager für hochradioaktive Abfälle gesucht. In den 1970er-Jahren hatten die politischen Entscheidungsträger das niedersächsische Bergwerk Gorleben ohne Mitbestimmung der Bevölkerung als Endlager-Standort festgelegt – und damit große Proteste ausgelöst. 2017 wurde ein neues Verfahren dafür gestartet, um die Öffentlichkeit einzubeziehen. Eine Karte mit möglichen Endlagerstandorten finden Sie hier. Doch es bleibt eine Mammutaufgabe, denn wer möchte schon Tür an Tür mit einem Lager für Atommüll wohnen? Die Suche nach einem Atommüll-Endlager sorgt in vielen Regionen Deutschlands für Unruhe – auch in Niederbayern, wo der Saldenburger Granit im Bayerischen Wald zur Diskussion steht.

Per Gesetz verankert ist, dass der Müll in Deutschland unterirdisch für mindestens eine Million Jahre sicher gelagert werden muss – aber jederzeit auch wieder an die Oberfläche zu holen sein soll.

Immerhin: für schwach- und mittelradioaktive Abfälle ist ein Endlager bereits gefunden. Das ehemalige Eisenerzbergwerk in Salzgitter, Schacht Konrad, ist dem Bundesamt für die Sicherheit nuklearer Entsorgung (BASE) zufolge das erste nach Atomrecht genehmigte Endlager für diesen Zweck. Es soll 2027 in Betrieb gehen.