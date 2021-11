Atomabkommen mit dem Iran: Kommt es diesmal zustande?

In Wien werden ab heute die Gespräche der Internationalen Atomenergiebehörde mit dem Iran über das Nuklearprogramm der islamischen Republik fortgesetzt. Das letzte Treffen war ohne konkrete Fortschritte vergangenen Dienstag zu Ende gegangen.

Um was geht es im Atomabkommen mit dem Iran?

Das Atomabkommen (JCPoA) wurde 2015 zwischen den UN-Vetomächten (USA, China, Russland, Frankreich, Großbritannien), sowie Deutschland und dem Iran geschlossen. Es sollte Teheran davon abbringen, eine Atomstreitmacht zu werden, in dem es sich zum Beispiel an gewisse Obergrenzen bei der Urananreicherung und –produktion hält, deren Einhaltung international kontrolliert werden. Im Gegenzug sollten Sanktionen gegen den Iran aufgehoben werden.

Doch schon 2018 stiegen die USA unter dem damaligen Präsidenten Trump wieder aus dem Abkommen aus - unter Protest der anderen Vertragsstaaten. Seitdem hält sich die Islamische Republik nicht mehr an ihre Zusagen und fährt ihr Atomprogramm schrittweise nach oben. Zusätzlich wurde der Zugang der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zu iranischen Atomanlagen massiv eingeschränkt, wie IAEA-Direktor Rafael Grossi erst vor wenigen Tagen bestätigte.

US-Präsident Jo Biden möchte zurück zum Atomabkommen. Woran scheitert es bislang?

Schon seit Frühjahr 2021, kurz nach Amtsantritt des neuen US-Präsidenten, stehen Diplomaten in den Startlöchern, um in Wien die Neuauflage bzw. die Fortführung zu verhandeln. Doch bisher wollen weder die USA noch der Iran den ersten Schritt machen: Der Iran fordert, dass zunächst die US-Sanktionen aufgehoben werden müssen. Washington hingegen verlangt, dass der Iran sich zunächst wieder an die Vereinbarungen des Abkommens hält, was zum Beispiel seine Urananreicherung angeht, und möchte den Vertrag um einige Punkte erweitern, etwa um das iranische Raketenprogramm, das vor allem Israel bedroht. Dies lehnen die Hardliner in Teheran nicht nur ab, sie haben ihr Atomprogramm zuletzt stetig ausgebaut - um Druck am Verhandlungstisch aufzubauen, glauben Beobachter.

Wie stehen die Chancen, dass es diesmal klappt?

In wirtschaftlicher Hinsicht braucht die iranische Führung das Abkommen. Die Wirtschaft ist in einem sehr schlechten Zustand, die Währung verfällt, die Inflation steigt stetig. Laut offiziellen Angaben leben 30 Prozent der iranischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze.

Irans Präsident Raisi, ein Hardliner, der seit August im Amt ist, hatte im Wahlkampf versprochen, daran etwas zu ändern. Dazu müsste seine Regierung Öl exportieren und Handel mit dem Ausland betreiben, beides ist durch die US-Sanktionen nur sehr eingeschränkt möglich. Die USA wollen das Abkommen ebenfalls wieder in Kraft setzen, da man nervös ist wegen des iranischen Atomprogramms, über das kaum mehr Kontrolle besteht. So geht es auch den anderen Unterzeichnerstaaten, darunter Deutschland. Im neuen Koalitionsvertrag der künftigen Regierung heißt es, man setze sich "für einen zügigen Abschluss der Nuklearverhandlungen mit Iran (JCPoA) ein." Betont wird darin auch die prekäre Menschenrechtslage, sie spielt im Atomabkommen bisher gar keine Rolle. Doch dass der Iran hier zu Zugeständnissen bereit ist, gilt als unwahrscheinlich.

Wie könnte ein Kompromiss aussehen?

US-Außenminister Blinken hatte vor kurzem verkündet, man würde sich in Wien hauptsächlich auf das Atomprogramm konzentrieren und langfristige Themen wie das Raketenprogramm zunächst außen vorlassen. Teheran müsste im Gegenzug aber deutliche Schritte zurück zu seinen Verpflichtungen gehen – allen voran, der IAEA wieder Kontrolle über alle Anlagen zu gewähren. Vor allem europäische Diplomaten und Politiker sehen im Abkommen grundsätzlich einen Hebel, um künftig stärker Druck auf die Führung in Teheran ausüben zu können – vor allem bei den Themen Menschenrechte, politische Gefangene und Sicherheitsfragen in der Region.

Was denken die Iraner über das Atomabkommen?

Im Sommer 2015, als der Vertrag abgeschlossen wurde, gab es auf den Straßen Teherans Freudentänze: Für viele war plötzlich die Chance ganz nah, rauszukommen aus der internationalen Isolation. Heute sind viele Iraner und Iranerinnen desillusioniert vom ganzen Hin und Her rund um das Abkommen und verärgert über die internationale Politik, aber vor allem über die eigene Führung, die nicht im Sinne der Menschen handele, sagen viele.

Wirtschaftlich gesehen wünschen sich viele Menschen eine Rückkehr zum Abkommen, da viele damit eine Verbesserung ihrer eigenen Situation verbinden. Aber es gibt auch Iraner, die hoffen, dass es zu keiner Übereinkunft kommt, denn sie sehen darin auch eine Stärkung des Regimes.