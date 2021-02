Atomabkommen mit dem Iran: Gibt es einen Weg zurück?

In dem Abkommen von 2015 hatte sich Teheran verpflichtet, zehn bis 15 Jahre lang sein Atomprogramm stark einzuschränken und strengen Kontrollen durch internationale Inspektoren zu unterstellen.

Kontrolle der Atomprogramms gegen Handelserleichterungen

Als Gegenleistung wurden die zuvor verhängten ausländischen Wirtschaftssanktionen – sowohl der UNO als auch der USA und der EU – eingefroren. Eine Vereinbarung, die von den Republikanern in den USA von Anfang an kritisiert wurde. Doch solange Demokraten unter der Führung von Barack Obama das Sagen hatten, wurde das Abkommen aufrechterhalten.

Erst als Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, änderte sich die Lage diametral. Die USA verlangten fortan massive Vertragsänderungen, die von Teheran stets abgelehnt wurden. Im Mai 2018 stieg Donald Trump aus dem Vertrag endgültig aus. Die von seinem Vorgänger Obama suspendierten Wirtschaftssanktionen gegen den Iran wurden wieder eingesetzt. Gleichzeitig verfügte Trump neue Strafmaßnahmen, die sich unter anderem auch gegen den Handel von Drittstaaten richteten.

Washington stellt weiterhin Bedingungen

Nach dem jüngsten Machtwechsel in Washington hofft die Führung in Teheran nun, dass mit der neuen US-Regierung eine Rückkehr zum Atomabkommen eingeleitet werden kann. Zumal Präsident Joe Biden in seinem Wahlkampf entsprechende Schritte bereits ankündigte. Gleichwohl einfach wird es nicht, weder für Biden noch für das iranische Regime. Das gibt der neue US-Außenminister Anthony Blinken in diesem Zusammenhang deutlich zu erkennen:

"Präsident Biden war sehr deutlich, wenn der Iran seine Verpflichtungen aus dem JCPOA wieder in vollem Umfang erfüllt, dann werden die Vereinigten Staaten dies auch tun. Das kann eine Basis sein, um über ein längerfristiges und stabileres Abkommen zu sprechen. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg." (US-Außenminister Anthony Blinken)

Bedingungen, die im Iran äußerst ungern gehört werden. Der Mittelost Experte und Geschäftsführer des Think-Tanks Carpo, Adnan Tabatabaei, war gerade in Teheran und sprach mit einigen iranischen Politikern hinter verschlossenen Türen. Sein Fazit:

Die größte Hürde besteht letztlich in der sehr zerfahrenen politischen Situation, die sich während der Trump-Administration sehr zugespitzt hat. Die politischen Spannungen sind immer noch gegeben und innenpolitisch ist es für beide Seiten sehr schwer aufeinander zuzugehen." (Mittelost Experte Adnan Tabatabaei)

EU als Verhandlungsvermittler vorgeschlagen

Irans Außenminister Dschawad Sarif hat unterdessen im Streit mit den USA um das Atomprogramm eine Vermittlerrolle der Europäischen Union ins Spiel gebracht. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell könnte nötige Handlungen für eine Rückkehr beider Seiten zum Atomabkommen koordinieren, sagte Sarif in einem Interview mit dem US-Nachrichtensender CNN. Auf die Frage, ob für eine Rückkehr zum Atomabkommen zunächst der Iran oder die USA Bedingungen erfüllen müssten, entgegnete Sarif, die nötigen Schritte könnten gleichzeitig oder koordiniert erfolgen. Dass die Verhandlungen dennoch schwer werden dürften, zeichnet sich bereits ab. Iran ist über die neuen Ansagen aus den USA verärgert, wie Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf zu verstehen gibt:

"Die Aussagen der US-Regierung durch den Außenminister waren enttäuschend. Die Regierung Biden soll erstmal klarstellen, wie sie ihre Verpflichtung zur Aufhebung der Sanktionen erfüllen wollen, anstatt uns Bedingungen zu stellen." (Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf)

Der Iran lehnt eine Neuverhandlung des Atomabkommens und auch eine Aufnahme weiterer Staaten als Verhandlungspartner kategorisch ab. Es sei ein multilaterales internationales Abkommen und durch Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates ratifiziert, erklärt der Sprecher des Außenministeriums, Said Chatibsadeh. Das Abkommen sei nicht verhandelbar, und seine Partner seien zudem klar und unveränderlich. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums reagierte damit auf einen Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, wonach neue Gespräche über das Abkommen auch Saudi-Arabien beinhalten sollten.

Droht nun die nukleare Aufrüstung Irans?

Bereits ein Jahr nachdem die USA aus dem Abkommen ausgestiegen waren, hat sich der Iran an die im Vertrag getroffenen Vereinbarungen nicht mehr gehalten. Im Gegenteil. Inzwischen lässt Teheran Uran auf 20 Prozent anreichern. Solches Spaltmaterial gilt als besonders problematisch, weil es keinen unmittelbaren Nutzen für Irans Kernkraftindustrie hat. Außerdem kann es als Vorstufe für die Herstellung von waffenfähigem Uran dienen. Im Atomabkommen von 2015 hatte sich Iran verpflichtet, nur noch schwach angereichertes Uran herzustellen. Die jüngste Anreicherung auf 20 Prozent ist fünfmal höher als im Abkommen erlaubt. Obendrein findet die Anreicherung in neuen Zentrifugen statt, die laut Abkommen ebenfalls nicht erlaubt sind. Anders als vereinbart, wird das angereicherte Uran auch nicht mehr außer Landes gebracht. Gleichzeitig arbeitet man an neuen Atomanlagen.

Das sind zwar klare Verstöße gegen das internationale Atomabkommen. Doch Iran sieht sich im Recht. Schließlich seien doch die USA 2018 aus dem Vertrag ausgestiegen, argumentiert Teheran. Abgesehen davon habe die Islamische Republik nie die Versprechen eingelöst bekommen, die ihnen bei Abschluss des Atomabkommens gegeben wurden. Das größte Versprechen: Wirtschaftsaufschwung.

"Es gibt in Iran einfach die Befürchtung, dass genauso wie es schon mal passiert ist, nach einem Abkommen zwar Sanktionen ausgesetzt oder aufgehoben werden, das politische Klima aber dann weiterhin so bleibt, dass die Wirtschaftsunternehmen sich nicht trauen, im Iran aktiv zu werden. Somit auch der wirtschaftliche Ertrag, den sich Iran daraus erhofft, ausbleibt. Die große Sorge, die man immer wieder in Hintergrundgesprächen in Teheran erfährt, ist: Kriegen wir das überhaupt in irgendeiner Weise innenpolitisch verkauft, dass es dieses Mal klappen wird. Und sind wir dieses Mal in irgendeiner Form stärker abgesichert, dass wir wirtschaftlichen Ertrag haben werden oder nicht. Das ist die wichtigste Frage, die man sich in Teheran stellt." Mittelost-Experte Adnan Tabatabaei

Misstrauen auf beiden Seiten

Irans Präsident Rohani müsste ein Zurückfahren des Atomprogramms auf alle Fälle auch mit den Hardlinern in der Islamischen Republik abstimmen. Keine einfache Aufgabe. Die iranischen Hardliner, die das internationale Atomabkommen noch nie befürworteten, sehen sich jetzt erst Recht von den Amerikanern betrogen. Ende Januar sagte der Chef der Revolutionsgarde Hussein Salami, dass der Iran überhaupt kein Atomabkommen brauche.

Dieses gegenseitige Misstrauen, das es seit mehr als vier Jahrzehnten sowohl auf iranischer als auch amerikanischer Seite gibt macht die Situation nicht leichter. Beide Regierungen äußerten zwar ihren Willen zu einer Rückkehr zum Atomabkommen, doch selbst eine militärische Auseinandersetzung ist nach wie vor nicht ausgeschlossen.

"Was aber natürlich immer eine Gefahr ist, ist, dass regionale Verbündete der Amerikaner einen Krieg herbei provozieren, bei dem die Amerikaner dann gezwungen sind, dann auch mit einzusteigen." Mittelost-Experte Adnan Tabatabaei

Das Pentagon schickte unmittelbar nach dem Machtwechsel in Washington Ende Januar - wie zuvor bereits drei Mal unter Donald Trump - erneut einen B 52-Bomber, der Atomwaffen tragen kann, auf einen 36-Stunden-Rundflug über den Nahen Osten. Teheran war nicht erfreut. Und für mehr Vertrauen diente dieser Flug auch nicht gerade.