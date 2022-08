Staatsregierung und Grüne streiten über Atom-Wiedereinstieg

In der umstrittenen Frage eines möglichen Weiterbetriebs der deutschen Atomkraftwerke über das Jahresende hinaus macht die CSU weiter Druck. Nach entsprechenden Äußerungen von Parteichef Markus Söder forderte zuletzt auch Landesgruppenchef Alexander Dobrindt von der Bundesregierung eine schnelle Entscheidung für eine Laufzeitverlängerung.

Dobrindt: "Die Ampel muss weg von der Moral-Energie"

"Statt weiter wertvolle Zeit zu vertrödeln, muss die Bundesregierung schnellstens den Weiterbetrieb der Kernkraftwerke beschließen, die Brennstoffe bestellen und die zuletzt abgeschalteten Kraftwerke wieder betriebsfit machen", sagte Dobrindt der Nachrichtenagentur dpa.

"Die Ampel muss endlich wegkommen von ihrer Vorstellung irgendeiner Moral-Energie und hin kommen zur Organisation von Vernunft-Energie", sagte Dobrindt. Er kritisierte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) scharf: "Am Atomausstieg festzuhalten, ist ein gravierender Fehler. Mit seiner ideologischen Sturheit provoziert Habeck geradezu einen Blackout in Deutschland, weil er in einer Phase der größten Energieknappheit die Kernkraftwerke aus dem Netz nehmen will."

Nouripour: Gerede über Wiedereinstieg ist "Märchendebatte"

Grünen-Chef Omid Nouripour reagierte mit deutlichen Worten auf die Aussagen aus München. Er betonte, dass er keine Zukunft für die Atomkraft in Deutschland sehe. "Das Gerede über den Wiedereinstieg, über Atomkraft als angebliche Zukunftstechnologie, ist eine Märchendebatte", sagte Nouripour. Er verwies auf das Beispiel Frankreich, wo aktuell viele Kernkraftwerke nicht in Betrieb sind, was offiziell mit Wartungsarbeiten begründet wird.

Nouripour erhob gegen Bayerns Landesregierung zudem den Vorwurf, sie habe Probleme bei der Stromversorgung im Freistaat selbst mit herbeigeführt: "Hätte Markus Söder konsequenter den Ausbau von Windenergie und Stromtrassen vorangetrieben, wäre die Stromversorgung in Bayern auch sicherer", erklärte er.

Nutzung von Kohle: aus klimapolitischer Sicht schwierig, aber nötig

Nouripour verwies auf den laufenden Stresstest, mit dem die Bundesregierung mit Blick auf den Winter derzeit die Sicherheit der Stromversorgung in Deutschland prüft. Dessen Ergebnisse wolle man abwarten, "und dann entscheiden wir anhand der Fakten wie bisher".

Die Nutzung von Kohle für die Stromproduktion, die die Bundesregierung vorantreiben will, um Gas zu sparen, sei aus klimapolitischer Sicht schwierig, aber nötig, räumte Nouripour ein. Dennoch wolle man an den Klimaschutzzielen "mehr denn je festhalten".

Deshalb beschleunige man den Ausbau der erneuerbaren Energien, denen die Zukunft gehöre: "Aber wir brauchen nun einmal ein, zwei Jahre, um uns aus der Abhängigkeit von russischen fossilen Energieträgern zu lösen", sagte Nouripour.

Habeck verweist auf "andere Möglichkeiten"

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte am Sonntag beim Tag der offenen Tür in seinem Ministerium erklärt, das Ergebnis des laufenden Stresstests sei noch offen: Es gebe "keine Entscheidung in die eine oder andere Richtung". Habeck machte zugleich aber deutlich, dass auch er in der Atomkraft auf die Dauer keine Lösung für Deutschland sieht: "Das ist nicht die günstigste Technologie und auch nicht die sicherste Technologie zur Versorgung von Europa und der Welt für die Zukunft."

Die Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, um Gas einzusparen, sei "nicht die richtige Debatte", sagte Habeck zudem: Durch längere Laufzeiten ließe sich seinen Angaben zufolge der deutsche Gasverbrauch nur um etwa zwei Prozent drücken, wahrscheinlich weniger. "Wir haben andere Möglichkeiten", sagte er.

Aiwanger: Grüne erzählen "Märchen" über Stromtrassen

Auch Habeck hatte in Richtung München den Vorwurf erhoben, eventuelle Engpässe bei der Stromversorgung im Winter seien auch ein Ergebnis politischer Fehlentscheidungen in Bayern. Im "südostdeutschen Raum" seien die erneuerbaren Energien nicht ausreichend ausgebaut worden, bemängelte er. Auch die Stromnetze zum Transport von Strom aus Norddeutschland seien nicht ausreichend ausgebaut worden.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) trat dieser Kritik entgegen. Das "Märchen über die großen Stromtrassen" stimme nicht, sagte Aiwanger der Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung. Baden-Württemberg habe sich "immer für diese Leitungen stark gemacht", trotzdem würden sie auch dort "voraussichtlich erst Ende des Jahrzehnts fertig".

"Die Bundesnetzagentur hat 2019 errechnet, dass Bayern nur dann aus der Atomenergie aussteigen kann, wenn wir eine sichere Gasversorgung für unsere Gaskraftwerke haben. Das ist nicht der Fall", erklärte Aiwanger. CSU-Generalsekretär Martin Huber kritisierte: "Habeck hat überhaupt keine Ahnung von Bayern."