Warum beantragen weniger Menschen in Deutschland Asyl?

"Beruhigung" in Syrien und in der Ukraine

Laut Schammann, Professor für Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Migrationspolitik an der Universität Hildesheim, spielen andere Faktoren eine wichtigere Rolle. "In Syrien gibt es nach Assads Sturz weniger Gründe zu fliehen und in absehbarer Zeit womöglich eine Rückwanderung aus Deutschland. In der Ukraine herrscht zwar weiter Krieg, aber die großen Fluchtbewegungen sind wohl erstmal vorbei. Also: In für Deutschland zentralen Krisenregionen gibt es gerade eine Beruhigung."

Was Schammann wichtig ist: "Ob Grenzkontrollen, Abschiebungen oder Migrationsabkommen: Das ist immer nur ein kleines Puzzleteil, die übergreifenden Zusammenhänge sind leider komplex."

Wichtig für die Zahl der Geflüchteten, die nach Deutschland kommen, ist auch: Wie werden die EU-Außengrenzen in Polen, Bulgarien, Griechenland oder Italien kontrolliert? Mit wie viel Personal und wie heftig geht die europäische Grenzschutzbehörde Frontex vor? "Pushbacks und ausbleibende Seenotrettung werden hierzulande gerne totgeschwiegen", sagt Schammann. Langfristig sei offen, ob Länder wie Italien Niederlagen vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte riskieren oder gleich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austreten würden.

Grenzkontrollen: Tausende Menschen zurückgewiesen

Das Beispiel Grenzkontrollen zeigt, wie schwierig direkte Rückschlüsse sind. Seit vergangenem September hat die Bundespolizei an Deutschlands Außengrenzen nach eigenen Angaben knapp 14.000 Menschen zurückgewiesen und gut 500 Schleuser festgenommen. Wer einen Asylantrag stellen möchte, kann aber im Regelfall einreisen. Wie groß der Effekt der Kontrollen auf die reine Zahl der Anträge ist, darüber lässt sich deshalb streiten.

Migrationsforscher Hannes Schammann findet ohnehin: Die Zahl der Asylanträge ist das eine – natürlich sei es legitim, wenn Regierungen diese Zahl senken wollen. Allerdings bestehe die Gefahr, langfristig mehr Chaos als Ordnung zu stiften: "Wenn Deutschland einseitig bestehende Absprachen mit anderen Ländern aufkündigen würde, wäre das nicht gut für die internationale Zusammenarbeit."