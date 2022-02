Asylanträge in der EU wieder auf Niveau wie vor der Pandemie

Im abgelaufenen Jahr ist die Zahl der Asylgesuche in der EU nach einem ungewöhnlich tiefen Stand 2020 um ein Drittel gestiegen, vor allem in der zweiten Jahreshälfte. Das teilte die Europäische Asylagentur (EUAA) am Dienstag an ihrem Sitz im maltesischen Valletta mit. Vor allem Anträge afghanischer und syrischer Schutzsuchender nahmen demnach zu. 2021 beantragten in den 27 EU-Staaten sowie in Norwegen und der Schweiz insgesamt 617.800 Personen Asyl, das entspricht etwa dem Niveau der Vor-Pandemie-Jahre 2017 bis 2019.

Doppelte Anzahl afghanischer Anträge

Die Zahl afghanischer Anträge verdoppelte sich gegenüber 2020 auf etwa 97.800. Die größte nationale Gruppe von Asylsuchenden bildeten Syrer mit rund 106.000; deren Gesuche stiegen im Vergleich zum Vorjahr um fast zwei Drittel. Andere bedeutende Herkunftsländer mit namhaften Zuwächsen waren der Irak (28.700 Anträge), Pakistan (24.600), Türkei (23.700) und Bangladesch (20.000). Unter den europäischen Asylanträgen verdreifachten sich Gesuche aus Belarus; jene aus Nordmazedonien stiegen um das Vierfache.

Fast soviel unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wie 2016

Die Zahl unbegleiteter Minderjähriger lag laut den Angaben weitaus höher als die drei Jahre zuvor und erreichte mit 27.300 fast das Niveau von 2016. Vergangenes Jahr fällten die Asylbehörden 523.000 Entscheidungen in erster Distanz, ähnlich viele wie 2020.

Die Quote der Anerkennungen stieg auf 35 Prozent. Von afghanischen Asylbewerbern erhielten 66 Prozent einen positiven Bescheid. Hohe Anerkennungsquoten gab es auch bei Anträgen von Eritreern (81 Prozent), Jemeniten (79 Prozent), Belarussen (75 Prozent) und Syrern (72 Prozent).