Astronaut Maurer: Schwerelose Schmankerl auf der ISS

Drei Jahre nach der erfolgreichen Mission von Alexander Gerst, fliegt Ende Oktober Matthias Maurer zur internationalen Raumstation ISS. Der Saarländer ist der zweite ESA- und der erste deutsche Astronaut, der mit der kommerziellen Raumkapsel "Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX abheben wird. Die Mission "Cosmic Kiss" ist nach seinen eigenen Worten eine Liebeserklärung an den Kosmos und wird dazu beitragen, viele Menschen auf der Welt für Raumfahrt zu begeistern.

Gänsehaut am ganzen Körper

Er freue sich schon sehr darauf, die Erde von oben zu sehen und zu fotografieren, sagte Maurer bei einer Pressekonferenz. "Bevor ich Astronaut wurde, habe ich mir meinen großen Traum erfüllt und bin ein Jahr lang um die Erde gereist. Jetzt möchte ich diese Orte vom Weltraum aus noch einmal besuchen und vor allem auch Afrika entdecken, davon habe ich bislang nicht viel gesehen." Schon jetzt bekomme er beim Gedanken daran "Gänsehaut am ganzen Körper".

Forschung: Über 300 Experimente im Gepäck

Der promovierte Werkstoffwissenschaftler soll gemeinsam mit den Nasa-Astronauten Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron vom Weltraumbahnhof in Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida zur ISS fliegen. Dort soll Maurer in rund 400 Kilometern Höhe etwa sechs Monate lang zahlreiche Experimente durchführen, darunter welche zur nachhaltigeren Ernährung oder zu Pflanzensamen im Weltraum. Auch ein Außeneinsatz steht auf dem Flugplan. Klappt alles wie geplant, wird er der zwölfte Deutsche im All und der vierte auf der Raumstation ISS.

Schülerwettbewerb und deutsche Schmankerl

Mit Wildragout und Kartoffelsuppe seien zwei typisch deutsche Gerichte für seine Mission vorbereitet worden, sagte Maurer. "Ich habe es noch nicht probiert, aber ich bin mir sicher, es wird sehr lecker sein. Ich werde es mit meinen Kollegen teilen, und alle freuen sich schon darauf."

Auch der "Beschützer der Erde"-Wettbewerb des DLR-Raumfahrtmanagements soll fortgesetzt werden. Schulklassen wählen dabei eine der vier Klimazonen, erforschen diese mit Erdbeobachtungsdaten und entwickeln dann ein Konzept zum Schutz des Klimas. Die besten Projekte sollen im Juni 2022 prämiert werden.