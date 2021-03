Astrazeneca-Impfungen starten wieder - Ärzte sollen helfen

Nach der Freigabe durch den Bund können am Freitag die Corona-Schutzimpfungen mit Astrazeneca auch in Bayern fortgesetzt werden. Noch am Donnerstagabend sollten die Impfzentren schriftlich darüber informiert werden, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) der Deutschen Presse-Agentur.

Holetschek: Impfzentren sollen Nachholtermine individuell regeln

Er betonte, dass die Impfzentren individuell regeln müssten, wie sie mit den bestehenden Terminen und auch möglichen Nachholterminen verfahren würden. Aus der Sicht Holetscheks sollten aber diejenigen, deren Termine wegen der zwischenzeitlichen Aussetzung von Astrazeneca ausgefallen sind, bei neuen Planungen bevorzugt behandelt werden.

Zudem müsse nun abgewartet werden, wie jetzt die Nachfrage nach dem Mittel von Astrazeneca sei. Es bleibe ein hoch wirksamer Impfstoff, der vor schweren Verläufen und sogar vor dem Tod schützen kann, sagte Holetschek. Dies sei nun wiederholt festgestellt worden.

Am Donnerstag hatte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) bekräftigt, dass der Impfstoff von Astrazeneca sicher sei. Die seit Montag ausgesetzten Corona-Impfungen mit dem Präparat sollen am Freitag in ganz Deutschland wieder aufgenommen werden - aber mit einem neuen Warnhinweis für Frauen unter 55 Jahren. Sollten Frauen den Impfstoff nicht nutzen können, müsse es auch hier individuelle Lösungen geben, sagte Holetschek. "Wir wollen jedem ein Angebot machen, das ist weiter das Ziel."

Grüne beklagen intransparente Impfstoff-Verteilung

Die Grünen im Landtag forderten unterdessen von der Staatsregierung mehr Transparenz über die Impfungen und die Impfstoff-Verteilung. Bislang sei "absolut unklar und intransparent", ob es in Bayern gelinge, die Impfverordnung des Bundes sicherzustellen, heißt es in einem Positionspapier der Fraktion mit dem Titel "Echter Impfturbo".

Zudem brauche es eine breit aufgestellte Aufklärungskampagne, mehr und schnellere Impfangebote für Risikogruppen sowie im weiteren Verlauf des Jahres auch eine flexiblere Impfreihenfolge. Um die Impfkapazitäten zu erhöhen, seien zudem mehr große Impfzentren etwa auch in Kirchen und Kulturstätten sowie mehr Fachpersonal nötig.

Haus- und Betriebsärzte sollen Impfen

Vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern werden auch die Rufe nach einer schnellen Beteiligung der Haus- und Betriebsärzte an der Corona-Impfkampagne lauter. So fordert Holetschek als Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz eine schnelle bundesweite Regelung "Die Einbindung der Ärzteschaft in die Regelversorgung wäre ein starkes Signal". Er hoffe sehr, dass sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten an diesem Punkt bei ihrer Telefonkonferenz am Freitag einigen könnten.

Auch der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, verlangte, die Hausärzte so schnell wie möglich einzubeziehen. Die Ärzte sollten bei ihren Patienten dann selbst eine Priorisierung vornehmen, forderten auch der CDU-Gesundheitsexperte Erwin Rüddel und Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.

Landsberg erklärte, wenn in einem Impfzentrum Impfdosen in großer Zahl übrig blieben, müsse vor Ort entschieden werden, auch Menschen aus Gruppen zu impfen, die noch nicht an der Reihe sind. "Eine Impfdosis im Arm ist immer besser als eine Impfdosis, die im Kühlschrank lagert, nur um bürokratische Vorgaben zu erfüllen", so Landsberg.

Auch Rüddel, der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses des Bundestags, erwartet mehr Tempo für die Impfkampagne, sobald auch die Hausärzte einbezogen werden. In den Praxen dürfe die bisherige Priorisierung dann aber nicht mehr greifen, forderte der CDU-Politiker in der "Passauer Neuen Presse". "Die Ärzte kennen ihre Patienten und nehmen selbst eine Priorisierung vor", sagte Rüddel.

Göring-Eckardt forderte, sofort auch Corona-Impfungen durch Haus- und Betriebsärzte zuzulassen. Sie müssten "umgehend mit ins Boot", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Sie kennen ihre Patienten, sie wissen, wen sie wie aufklären müssen."

Kekulé will auf Notstrategie mit vorerst nur einer Impfung umsteigen

Der Virologe Alexander Kekulé forderte, beim Impfen auf eine "Notstrategie" umzusteigen, um die Unterbrechung bei den Astrazeneca-Impfungen schnell aufzuholen. Er warb in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" dafür, alle Älteren zunächst nur einmal zu impfen. "Das schafft eine Teilimmunität, die schon sehr weitgehend vor Erkrankungen und noch zuverlässiger vor Tod schützt", sagte der Direktor des Instituts für Virologie der Universität Halle-Wittenberg.

Dass die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna derzeit nur für Zweifach-Impfungen zugelassen sind, sollte aus seiner Sicht überdacht werden. Es koste in der gegenwärtigen Lage "viele Menschenleben, wenn wir die kostbaren Dosen für Zweitimpfungen verwenden, statt damit doppelt so viele Menschen zu schützen", sagte Kekulé. Auch die Briten hätten zunächst nur einmal geimpft und die Pandemie so unter Kontrolle gebracht. Dieser Erfolg sei inzwischen ausreichend durch Studien belegt.