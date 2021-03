AstraZeneca hat Lieferprobleme: Auswirkungen auf Bayern unklar

Nachdem der Pharmakonzern AstraZeneca Lieferkürzungen für seinen Corona-Impfstoff angekündigt hat, sind die Auswirkungen für Bayern unklar. Im Bayerischen Gesundheitsministerium will man die Auswirkungen "sorgfältig prüfen". In der kommenden Woche würden die Impfstoffe aber noch wie geplant ausgeliefert, so ein Sprecher.

Der Hersteller AstraZeneca hatte am Freitag angekündigt, an die EU-Staaten bis zur Jahresmitte nur noch 100 Millionen Impfdosen zu liefern - statt der zuletzt anvisierten 220 Millionen Dosen. Der Konzern begründete dies unter anderem mit Exportbeschränkungen.

Thüringen stoppt Impfungen bei Hausärzten

In Thüringen sind die ersten Auswirkungen jedoch schon zu sehen. Das Land stoppte die Vergabe von Impfterminen im Impfzentrum von Gera und auch den Start eines Modellprojekts, bei dem die Hausärzte noch im März mit dem Impfen beginnen sollten. Auch die für nach Ostern geplante Eröffnung weiterer solcher Zentren liegt laut Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner auf Eis.

Thüringens Gesundheitsministerin: "Absolut inakzeptabel"

Die Linken-Politikerin übte massive Kritik an Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU). Dieser habe die Länder aufgefordert, keine Impfdosen von AstraZeneca zurückzuhalten, weil die Liefermengen sicher seien. Thüringen habe sich daran gehalten und jede einzelne Impfdosis verplant. Werner sagte, nun sei der "letzte Funke an Vertrauen in verbindliche Zusagen erloschen".

Sachsen-Anhalt stoppt Impfungen von Polizisten

Sachsen-Anhalt muss wegen der angekündigten Lieferkürzungen die Impfungen der Polizisten im Land vorerst zurückstellen. Die drastischen Kürzungen seien "ein herber Dämpfer für den Impffortschritt im Land", erklärte Landesgesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Samstag.

In den kommenden drei Wochen erhalte Sachsen-Anhalt rund 70 Prozent weniger Impfstoffdosen des Herstellers AstraZeneca als bislang zugesichert.

Bleibt es bei der bayerischen Hausarzt-Impfung im April?

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hatte noch am Freitag bekannt gegeben, dass im Freistaat die Hausarzt-Impfung noch im April starten solle. Ob es dabei bleibt, ist ungewiss. Bei der bayerischen Bevölkerung gibt es eine hohe Akzeptanz für den teilweise umstrittenen Impfstoff von AstraZeneca.

Bayern arbeitet laut Holetschek mit dem Impfstoffhersteller Biontech zusammen für eine Software, die Lieferwahrscheinlichkeiten - unabhängig vom Hersteller - präzise berechnen soll.

Am Samstag jubelte Holetschek über einen Rekord bei Corona-Impfungen in Bayern: Am Donnerstag seien knapp 47.000 Menschen in Bayern geimpft worden - so viele wie noch nie zuvor an einem Tag.