Assistenz-Systeme in Lkw könnten Menschenleben retten

Im Koalitionsvertrag heißt es klipp und klar, dass Fahrerassistenzsysteme wie Abbiegeassistenten für Lkw und Busse verbindlich vorgeschrieben werden. Und Verkehrsminister Andreas Scheuer ließ sogar ein Filmchen produzieren, in dem er höchstselbst das potentielle Opfer spielt. Als Fußgänger neben einem Brummi, der gleich abbiegt.

Ministerpräsidenten ziehen an einem Strang

Technik, die den toten Winkel sichtbar macht, gibt es. Die Vorschrift, sie auch einzubauen, nicht - trotz Koalitionsvertrag und obwohl auch der Bundesrat das gefordert hat - in einer sehr großen Koalition von Ministerpräsidenten.

Bodo Ramelow, der Linke aus Thüringen, der Hesse Volker Bouffier von der CDU und Dietmar Woidke, SPD-Ministerpräsident aus Brandenburg in seltener Einigkeit. Abbiege-Assistenten sollen Pflicht werden, forderte der Bundesrat im vorigen Sommer. Aber in seinem Video sagt Andreas Scheuer: So leicht ist das nicht, "Ich würde lieber heute als morgen die Abbiegeassistenten verpflichtend einführen. Doch wenn ich das mache, droht eine Klage wegen Verstoßes gegen EU-Recht", sagt Scheuer.

Denn so eine Vorschrift müsste die EU gemeinsam einführen. Brüssel arbeitet auch dran, aber das kann dauern. Inzwischen setzt Scheuer darauf, dass möglichst viele freiwillig mitmachen: "Danke, dass sich so viele beteiligt haben, gerade die Versorger der Supermärkte darf ich da als Beispiel nennen. Momentan ist es eine freiwillige Aktion dieses Bündnisses, das ich gestartet habe", sagt Scheuer.

Kritik von den Grünen

Fünf Millionen Euro stehen bereit, wer freiwillig einen Abbiege-Assistenten anschafft, kann daraus einen Zuschuss bekommen. Immerhin, sagt Daniela Wagner, für die Grünen im Verkehrsausschuss des Bundestages. Nur auf die EU zu verweisen, reicht der Grünen nicht: "Wir glauben einfach, dass der Verkehrsminister die nationalen Möglichkeiten, die ihm durchaus bleiben, bisher nicht oder nicht optimal genutzt hat."

Denn der Bund besitzt ja auch selbst tausende von Lastwagen. Da könnte er ja darauf dringen, dass wenigstens die eigenen Lastwagen Abbiege-Assistenten haben. In einer kleinen Anfrage wollte Daniela Wagner wissen, wie es der Bund damit hält. Das Ergebnis: "Nein, wir sind nicht zufrieden. Das ist nicht ausreichend aus unserer Sicht."

Denn in der Antwort der Bundesregierung steht: Das Innenministerium hat demnach 3.500 Lastwagen, nur sieben davon haben einen Abbiege-Assistenten. Und im Verteidigungsministerium sieht es noch schlechter aus: Dort gibt es über 12.000 Lkw - und nur einen mit einem Abbiege-Assistent.