Asselborn in Tutzing: "EU muss mehr denn je zusammenhalten"

Die Europäische Union müsse heute mehr denn je zusammenhalten, sagte Festredner Jean Asselborn, luxemburgischer Außen- und Immigrationsminister, laut Redemanuskript. Nur dann könne sie als "Faktor des Friedens und der Stabilität" bestehen.

Asselborn stimme traurig, dass die EU seit 2015 immer noch keine gemeinsame Migrationspolitik verfolge, weil einzelne Staaten eine Entscheidung blockierten. Dabei würde kein Weg an einer automatischen Verteilung von Migranten vorbeiführen.

Dialog mit Russland und Amerika

Die EU müsse sich ernsthafte Sorgen um die rechtsstaatlichen Zustände in Polen und Ungarn machen. Asselborn wolle optimistisch bleiben, dass sich die Einsicht in die Notwendigkeit einer immer engeren Zusammenarbeit innerhalb der EU durchsetze.

Zudem plädierte er dafür, in außenpolitischen Fragen den Zwang zur Einstimmigkeit aufzuheben. Sonst riskiere die EU, "zu einem außenpolitischen Zwerg zu werden". Die Union sollte sich unbedingt bemühen, den Dialog mit Russland aufrechtzuerhalten, und "mehr denn je proaktiv den Dialog mit Amerika" suchen.

Kein Spielraum mehr für weiteres Entgegenkommen der EU

Im Interview mit der Bayern2-radioWelt warnte Jean Asselborn heute Morgen, ein "No Deal-Brexit" könne zum Chaos führen. Er sieht keinen Spielraum für ein weiteres Entgegenkommen der EU, man sei bis an die Grenze der Flexibilität gegangen.

"Wir müssen einem "No Deal" in die Augen schauen, zum Beispiel in Sachen Verkehr – sei es Schiffsverkehr, Eisenbahnverkehr, auch natürlich auch Flugverkehr, Autoverkehr. Das würde zum Chaos kommen, wenn wir uns jetzt nicht zwischen Briten und Europäern zusammenreißen würden und hier Lösungen finden."

Die EU müsse jetzt abwarten, was am Montag geschehen werde - was die britische Premierministern May vorschlagen werde.

"Wenn am Montag wieder aus Großbritannien keine klare Formulierung zustande kommt, wenn wir weiter nicht wissen, wo es lang geht: Das wird gefährlich. Wenn jetzt klar gesagt würde, wir kriegen keinen Deal fertig auf dem, was jetzt ausgehandelt wurde, dann könnte man sich doch zusammenreißen [...], dass man da eine Lösung findet bis zum 29. März!"