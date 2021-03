Assad "regiert" weiter: Zehn Jahre Syrien-Konflikt

Im Februar 2011 sind einige arabische Länder in Aufruhr. Menschen gehen für ihre Würde, für Freiheit und Demokratie auf die Straße. Den Jungs in Deraa, im Süden Syriens, kommt eine Idee. Sie kaufen Sprühdosen und treffen sich in der kommenden Nacht am Schulgelände.

Auf die Mauer sprühen sie ein paar Sprüche, die sich an Machthaber Baschar al-Assad richten: "Nieder mit dem Präsidenten!" Und: "Du bist der nächste, Doktor!" Denn: Assad ist studierter Arzt. Es ist eine Tat mit Folgen. Die Jugendlichen müssen untertauchen. Dann fasst sie der Geheimdienst, verhört, foltert, quält sie.

Assad-Opfer: Folter "bis wir geständig waren ..."

"Sie haben uns wie Hühner behandelt", berichtet eines der Opfer, Mouawiya Syasneh, einige Jahre später dem Sender Aljazeera:

"Sie haben eine Stange an der Wand angebracht, da haben sie uns rangehängt. Sie haben Wasser aufgedreht und uns überall Elektroschocks verpasst. Wir hingen manchmal einen ganzen Tag an der Wand, unsere Füße konnten kaum den Boden berühren. Bis wir geständig waren." Mouawiya Syasneh, Folteropfer des Assad-Regimes

Funke schlägt auf andere Städte über

Väter, Verwandte, Freunde gehen auf die Straße und rufen: "Wir wollen unsere Kinder zurück." Sicherheitskräfte eröffnen das Feuer auf die Demonstranten, es gibt Tote. Der Beerdigungszug wird zu einer neuen Demonstration, mit noch mehr Teilnehmern. Wieder fallen Schüsse, wieder gibt es Tote. Als die Jugendlichen schließlich freikommen, ist der Funke bereits auf andere Städte übergeschlagen, wie ein Lauffeuer verbreiten sich die Proteste überall im Land.

Auch in den folgenden Monaten wird Assad keinen einzigen ernsthaften Versuch machen, auf die Menschen zuzugehen und einen Ausgleich zu suchen. Der amerikanisch-libanesische Nahost-Journalist Sam Dagher sagt, das war Strategie: "Als sie das Feuer auf die Protestierenden in Deraa eröffneten, war der Plan dies: ‚Wir bringen sofort ein paar dieser Leute um, und dann werden die Syrer wieder nachhause gehen – sie werden Angst haben‘."

Assad: Aufruhr schlimmer als Töten

Assad zeigt Härte und setzt auf Gewalt. Ende März 2011 sagt er vor dem Parlament, es sei eine "nationale, moralische und religiöse Pflicht", die Aufstände niederzuschlagen: "Und wer dazu beitragen kann, aber es nicht tut, ist ein Teil davon."

Assad erinnert auch an den "Heiligen Koran". Aus diesem gehe hervor, dass Aufruhr schlimmer sei als Töten: "Alle diejenigen, die daran absichtlich oder unabsichtlich beteiligt sind, tragen zur Zerstörung ihres Landes bei. In dieser Sache gibt es also keinen Kompromiss oder Mittelweg."

Syrien-Experte: Schnell sind Islamisten auf den Zug aufgesprungen

Nach einigen Monaten ändert sich der Charakter der Proteste. Im Juli 2011 formieren sich fahnenflüchtige Offiziere zur "Freien Syrischen Armee". Immer häufiger wenden Assad-Gegner selbst Gewalt an.

"Sehr schnell gab es dann auch Kräfte aus der radikalen, islamistischen, terroristischen Opposition, die auf den Zug der zunächst bürgerlichen, friedlichen Proteste aufsprangen und versuchten, diese Proteste und den Aufstand zu militarisieren", sagt der Syrien-Experte Volker Perthes.

2015: Russland mischt sich ein

Der September 2015 stellt den Wendepunkt dar: Russlands Luftwaffe greift in den Konflikt ein. Das ist kriegsentscheidend. Gemeinsam mit ausländischen Söldnern können Assads Truppen die Aufständischen zurückdrängen. Die werden zwar von Ländern wie der Türkei, Saudi-Arabien, Katar und den USA mit Waffen und Munition beliefert, aber gegen Assads Luftüberlegenheit können sie nichts ausrichten. Auch Amerikas Jets sind über Syrien im Einsatz, doch stets nur im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat.

Zehn Jahre nach Beginn des Konflikts ist Syrien in vier Einflusszonen zerfallen. Den Nordosten kontrolliert eine von Kurden geführte Miliz mit US-Unterstützung; dort gibt es gleichzeitig eine symbolische Präsenz der Assad-Regierung und Russlands. Der Nordwesten ist in der Hand von pro-türkischen Milizen. Und die Region Idlib ist das letzte große Rebellengebiet; dort sind mehr als 10.000 türkische Soldaten stationiert, als Puffer zwischen den Aufständischen und Regierungskräften.

Bisher kein Wiederaufbau, Wirtschaft am Boden

Die meisten Syrer leben nun aber wieder unter der Assad-Regierung, die die großen Städte beherrscht. Sie liegen meist in Trümmern, bedeutenden Wiederaufbau gibt es nicht.

"Es war nicht hilfreich, dass die Regierung mit russischer Unterstützung die lebenswichtige Infrastruktur des Landes zerstört hat, als Kriegstaktik, um Druck auf ihre Gegner zu machen", sagt Dareen Khalifa von der "Crisis Group", einer internationalen Denkfabrik.

Die Wirtschaft ist seit Monaten im freien Fall. Lebensmittel sind knapp und teuer. Fünf Stunden für Brot anzustehen ist nicht selten. 60 Prozent haben Schwierigkeiten, ausreichend zu essen zu bekommen.

"Durch die ungewollten Folgen westlicher Sanktionen ist das Leben der Menschen in den Regierungsgebieten härter geworden", analysiert Dareen Khalifa. "Die Sanktionen sind dafür aber nicht der Hauptgrund. In Wirklichkeit haben der Krieg und die jahrzehntelange Korruption die Wirtschaft verwüstet."

Syrien-Expertin: Konflikt hat Syrer erschöpft

Selbst Assads Gönner Russland will jetzt, dass Regierung und Opposition eine neue Verfassung erarbeiten. Doch die Verhandlungen darüber kommen seit Monaten nicht voran. Assad mauert, weil er an der Macht bleiben will. Syrien-Expertin Khalifa denkt nicht, dass sich bald etwas ändert: "Ich bezweifle, dass die Massen wieder (gegen Assad) mobil machen werden. Der Konflikt hat die Syrer völlig erschöpft. Die Menschen wissen, wie brutal das Regime ist. Und sie sehen keine Chancen für einen Regimewandel oder für Reformen."

Was die Graffiti an der Schulmauer in Deraa im Februar 2011 auslösen würden – Folter-Opfer Mouawiya Syasneh hätte nie damit gerechnet. "Wir hatten Angst", sagt er. "Wir spürten, etwas Falsches getan zu haben. Wenn wir das, was wir taten, nicht getan hätten, wäre uns all das nicht passiert. Wir wussten nicht, was alles passieren würde (...)."