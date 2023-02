Assad erlaubt Öffnung weiterer Grenzübergänge für Beben-Nothilfe

Zur Verbesserung der humanitären Hilfe in schwer zugänglichen Erdbebengebieten Syriens will Präsident Baschar al-Assad eine Woche nach dem Beben nun zwei weitere Grenzübergänge in die Türkei öffnen. Die Übergänge Bab Al-Salam und Al Ra'ee sollten für drei Monate aufgemacht werden, berichtete der UN-Nothilfekoordinator Martin Griffiths dem UN-Sicherheitsrat per Videolink.

Krisentreffen in Damaskus

Griffiths traf Assad am Montag in Damaskus, um mit ihm über Möglichkeiten für mehr Hilfslieferungen zu sprechen. Diese sind bislang sehr begrenzt, weil die UN nur über den Grenzübergang Bab al-Hawa Hilfsgüter in Gegenden der Region Idlib im Nordwesten Syriens bringen können, die nicht von der Assad-Regierung kontrolliert werden. Kürzlich konnten 58 Lastwagen mit Hilfsgütern den Übergang passieren. Durch die Einigung zwischen den UN und Assad sollen nun aber auch Erdbebenopfer in Gebieten, die von den Rebellen gehalten werden, mehr Hilfe erhalten.

Veto aus China und Russland mit Folgen

Im Jahr 2014 hatte der UN-Sicherheitsrat Hilfslieferungen über ursprünglich vier Grenzübergange in den umkämpften Nordwesten Syriens gebilligt – über zwei türkische, einen aus Jordanien und einen aus dem Irak. Mit seinem Vetorecht erzwang Russland - ein enger Verbündeter der Assad-Führung - jedoch Anfang 2020, dass die Zahl der Grenzübergänge für Lieferungen auf zwei aus der Türkei begrenzt werde. Später erreichten Russland und China mit ihrer Vetomacht, dass nur noch der Grenzübergang Bab al-Hawa genutzt werden durfte.

Assad präsentiert sich als Wohltäter

Präsident Assad habe mit dem UN-Nothilfekoordinator nun aber ein "positives und konstruktives Treffen" gehabt, sagte der syrische UN-Botschafter Bassam Sabbagh vor Reportern. Der Präsident habe bekräftigt, wie wichtig es sei, "dass dringend benötigte Hilfe in alle Regionen in Syrien gelangt" und der Öffnung weiterer Übergänge zugestimmt. Syrien unterstütze den Zugang für humanitäre Hilfe in die Region "über alle möglichen Schnittpunkte" und "für den Zeitraum von drei Monaten".

Auf Nachfragen, warum es eine Woche lang gedauert hatte, um zu der Einigung zu kommen, während wertvolle Zeit für die Nothilfe verrinnt, reagierte Sabbagh unwirsch: "Warum fragen Sie mich? Wir sind nicht diejenigen, die diese Grenzen kontrollieren", entgegnete er.

Mehr Hilfe ist dringend nötig

Weil die Hilfe für Erdbebenopfer im Nordwesten Syriens bisher so schleppend verlief, waren auch die UN zuletzt in die Kritik geraten und stand unter immer größerem Druck, mehr Hilfsgüter und schweres Gerät in den von Rebellen gehaltenen Nordwesten Syriens zu schaffen. Nun begrüßte UN-Generalsekretär António Guterres die Entscheidung Assads.

Die Zahl der Erbeben-Opfer im türkisch-syrischen Grenzgebiet steige stetig, so Guterres. Die Lieferung von Lebensmitteln, Medizin, Ausrüstung, Wintervorräten und anderen lebenswichtigen Gütern an Millionen von Menschen sei von äußerster Dringlichkeit. Die Öffnung der Grenzübergänge, die Erleichterung des Zugangs für humanitäre Unterstützung und eine beschleunigte Visavergabe an Helfer würden dafür sorgen, dass die Hilfe schneller vor Ort ankomme.