02.10.2018, 10:10 Uhr

Ashkin, Mourou und Strickland gewinnen Nobelpreis für Physik

Der Nobelpreis für Physik geht in diesem Jahr jeweils zur Hälfte an Arthur Ashkin (USA) sowie an Gérard Mourou (Frankreich) und Donna Strickland (Kanada) für ihre bahnbrechenden Erfindungen im Bereich der Laserphysik.