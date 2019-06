vor 31 Minuten

Importförderung zu Lasten von Arzneimittelsicherheit?

Am 1. Juli sollte das "Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung" in Kraft treten, doch zwei Bundesländer haben ihr Veto eingelegt. Heute fällt die Entscheidung, ob das Gesetz in den Vermittlungsausschuss muss.