Arzneimittelengpässe: Das plant Gesundheitsminister Lauterbach

Der Bundesgesundheitsminister wirkt mehr als energisch: "Solche Lieferengpässe möchte ich nicht noch einmal erleben", sagt Karl Lauterbach, vor allem mit Blick auf Medikamente für Kinder. In Deutschland galt bisher die Regel, dass bei den patentfreien Medikamenten (Generika) immer die billigsten Anbieter bevorzugt Verträge mit den Kassen bekommen. Das soll nun geändert werden, weil viele Kinderarzneimittel den deutschen Markt gar nicht erst erreichten – es lohnte sich nicht für die Anbieter.

Mehr Geld für Arzneimittelhersteller

Lauterbach will die Preisregeln für Kinderarzneimittel lockern. Was für die Hersteller bedeutet, dass sie ihre Abgabepreise um bis zu fünfzig Prozent des zuletzt geltenden Festbetrags erhöhen können. Festbeträge, also Höchstbeträge, die für die Erstattung von bestimmten Arzneimitteln festgelegt werden, gibt es bei Kinderarzneimitteln künftig nicht mehr.

Auch bei den Antibiotika sieht der Minister Handlungsbedarf: Bei künftigen Ausschreibungen muss beachtet werden, dass die Wirkstoffe für die Generika zu fünfzig Prozent in der EU oder im europäischen Wirtschaftsraum hergestellt werden. Damit soll die Abhängigkeit von China oder Indien, die einen Großteil der Wirkstoffproduktion leisten, verringert werden. Außerdem sollen bestimmte Medikamente länger vorgehalten, also gelagert werden.

Die Probleme der Apotheker

Die Apothekerin Signe Faber aus Rosenheim hat täglich mit diesen Problemen zu kämpfen. In der Erkältungssaison waren es die fehlenden Fiebersäfte. Im Moment seien es die Antibiotika, die weniger verfügbar sind. Sie muss dann improvisieren und zum Beispiel bei anderen Apotheken im Ort nachfragen. Oder sie gibt ein anderes, wirkstoffgleiches Medikament heraus, das nicht auf dem Rezept steht. Auch diesen Austausch möchte der Minister mit seinem Gesetz vereinfachen. Dafür sollen Apotheker und Großhändler einen Zuschlag erhalten.

Ein Gesetz gegen den Spardruck: Wer zahlt?

Was Lauterbach auch noch in den Gesetzentwurf gepackt hat: Gibt es für ein Medikament zu wenig Anbieter, kann der Festbetrag, den Krankenkassen höchstens zahlen müssen, einmalig um 50 Prozent erhöht werden.

Gegen die übertriebene Ökonomisierung und den Spardruck will der Bundesgesundheitsminister sein Gesetz verstanden wissen: Deutschland solle wieder attraktiver als Absatzmarkt für generische Arzneimittel werden. Was natürlich Geld kostet. Wenn die Medikamente teurer werden, geht das zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung und letztlich zu Lasten der Beitragszahler. Der Bundesgesundheitsminister hat noch keinen Überblick darüber, wie viel die Maßnahmen letztlich kosten, Lauterbach schätzt "einen dreistelligen Millionenbetrag".

Scharfe Kritik von den Krankenkassen

Die Krankenkassen sparten nicht mit umgehender Kritik an Lauterbachs Plänen. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) erklärte, höhere Ausgaben schafften nicht zwangsläufig mehr Liefersicherheit.

Die Regierung setze indessen "alles auf eine Karte: mehr Geld für die Pharmaindustrie", kritisierte GKV-Vorstandsmitglied Stefanie Stoff-Ahnis. Auch bei der AOK sieht man Lauterbachs Vorstoß mit Sorge, eine Anhebung der Preisobergrenzen trage nicht zur Versorgungssicherheit bei. Das sieht die Vereinigung der Apothekerverbände (ABDA) ähnlich: Die Lieferengpässe würden auf absehbare Zeit weiter bestehen bleiben. Der Gesetzentwurf Lauterbachs wird jetzt erst einmal im Bundestag beraten und dann abgestimmt.