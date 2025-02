Artenschutz: UN-Konferenz einigt sich auf Finanzierungsplan

Die Teilnehmerländer der UN-Artenschutzkonferenz COP16 in Rom haben sich nach langen Verhandlungen auf eine Finanzierung des Artenschutzes bis zum Jahr 2030 geeinigt. Die Delegierten applaudierten am Donnerstagabend am Sitz der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) in Rom, nachdem die 154 Länder einen Kompromiss über der Bereitstellung von Milliarden von Dollar erreicht hatten. Beim vorigen Treffen vor vier Monaten im kolumbianischen Cali waren die Verhandlungen abgebrochen worden. COP16-Konferenzleiterin Susana Muhamad lobte die Teilnehmer, sie hätten "unglaubliche Arbeit" geleistet.

Milliarden für biologische Vielfalt

Die Entscheidung zeigt den Weg für die Finanzierung auf, zwei Jahre nach einer bahnbrechenden Vereinbarung, mit der die Zerstörung der Natur gestoppt und die Ökosysteme und wild lebenden Tiere geschützt werden sollen. Für die kommenden Jahre werden zwei Hauptaktionsbereiche festgelegt: die Beschaffung zusätzlicher Mittel in Milliardenhöhe für die biologische Vielfalt und die Entscheidung über die Institutionen, die diese Mittel bereitstellen sollen.

Bei der UN-Artenschutzkonferenz in Kanada im Jahr 2022 war das Ziel vereinbart worden, jährlich 200 Milliarden Dollar Finanzierung zur Verfügung zu stellen.

Ziel bis 2030: Ein Drittel der Land- und Meeresflächen unter Schutz

Im 2022 beschlossenen Vertrag von Montreal waren insgesamt 23 Ziele in Bezug unter anderem auf die Begrenzung der Überausbeutung von Ressourcen, den Klimawandel oder die Abholzung von Wäldern beschlossen worden. Hauptziel ist es, bis 2030 knapp ein Drittel der Land- und Meeresflächen weltweit unter Schutz zu stellen. Derzeit sind 17 Prozent der Landflächen und acht Prozent der Meeresflächen geschützt.

Sollte das Ziel nicht erreicht werden, ist Wissenschaftlern zufolge unter anderem die Lebensmittelversorgung der Menschheit bedroht. UN-Experten warnen zudem vor wirtschaftlichen Kosten in Billionenhöhe, die durch die Nutzung fossiler Energieträger, nicht nachhaltige Landwirtschaft und Fischerei entstehen.

Deutschland war bei dem Treffen durch das Umweltministerium vertreten. Die USA fehlten. Dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) von 1992 waren sie als eines von wenigen UN-Mitgliedsländern nicht beigetreten.

