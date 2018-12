Armin Laschet zum Ende des Steinkohlebergbaus: "Viel Wehmut"

Armin Laschet hat im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2 den Steinkohlebergbau in Deutschland gewürdigt. Am heutigen Freitag stellt die bundesweit letzte Zeche in Bottrop offiziell die Kohleförderung ein.

"Der Bergbau hat nach dem Krieg Deutschland groß gemacht, den Wohlstand ermöglicht und dieses Kapitel geht jetzt zu Ende. Also viel Wehmut wird man an diesen Tagen spüren." Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Noch vor 50 Jahren seien eine halbe Millionen Menschen im Bergbau beschäftigt gewesen, so Laschet.

"Das ist ein bedeutendes Stück deutscher und europäischer Geschichte, wenn über 200 Jahre Bergbau nun zu Ende gehen." Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

"Kultur der Selbstständigkeit" notwendig

Wichtig sei nun, den Strukturwandel voranzutreiben. Die Arbeitslosigkeit im Ruhrgebiet sei strukturell immer noch höher als in anderen Regionen Nordrhein-Westfalens, sagte der Ministerpräsident. Jetzt geht es darum, "Start-ups und andere anzulocken, sich niederzulassen und auch eine Kultur der Selbstständigkeit zu erzeugen. Das war eher nicht die Tradition im Ruhrgebiet. Da waren starke große Unternehmen - aber wenig Selbstständigkeit, wenige Familienunternehmen."

Der Strukturwandel sei im Gange, betonte Laschet, es siedelten sich neue Unternehmen an. "Es hat sich viel getan, aber es ist auch noch viel für die Zukunft zu leisten."