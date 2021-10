Laschet übernimmt nach Unions-Wahldebakel volle Verantwortung

Sinkende Beliebtheitswerte, immer lauter werdende Rufe nach inhaltlicher und personeller Erneuerung und dazu der andauernde Konflikt mit der Schwesterpartei CSU: Unionskanzlerkandidat und CDU-Chef Armin Laschet hat derzeit viele Probleme. Alle manifestiert in dem desaströsen Ergebnis der Bundestagswahl vom September. Auf dem sogenannten Deutschlandtag der Jungen Union (JU) hat Laschet jetzt betont, für das Wahldebakel die alleinige Verantwortung übernehmen zu wollen.

Laschet dankt Parteinachwuchs

"Wir haben ein bitteres Ergebnis erzielt", sagte Laschet zum Auftakt des zweiten Tags der Veranstaltung in Münster. "Nichts lässt sich schön reden. Die Verantwortung trage ich als Vorsitzender und Kanzlerkandidat". Er allein habe den Wahlkampf und die Kampagne zu verantworten und sonst niemand.

In seiner Ansprache vor dem Parteinachwuchs dankte Laschet aber auch den Mitgliedern der Jungen Union für ihre Unterstützung im Wahlkampf. "Eine Gruppe war immer da, sie war immer da, sie hat immer gekämpft, das war die Junge Union", lobte Laschet. Die JU hatte sich ursprünglich für CSU-Chef Markus Söder als Unionskanzlerkandidat ausgesprochen. Auch bei persönlichen Attacken gegen ihn habe die JU dagegen gehalten, er habe in der schwierigen Zeit viel Rückdeckung gespürt.

Andeutungen für mangelnde Solidarität mit CSU

Dennoch konnte Laschet auf einen kleinen Seitenhieb in Richtung München nicht verzichten. Ohne die Schwesterpartei CSU namentlich zu nennen, sagte der Unionskanzlerkandidat: "Wenn man vor Ort entschieden hat, die oder der ist unser Kandidat und danach sagen die anderen, die nicht gewählt worden sind, ja, aber wir haben trotzdem den Besseren. Wenn man so in Wahlen geht, gewinnt man nicht."

CSU-Chef Markus Söder war im harten unionsinternen Ringen um die Kanzlerkandidatur unterlegen gewesen. Danach hatte es von Söder und anderen Politikern aus der CSU-Spitze mehrfach Sticheleien gegen Laschet gegeben.

Vorwürfe von Merz zurückgewiesen

Deutlicher wurde Laschet in Bezug auf die Kritik durch den ehemaligen Bundestagsfraktionschef Friedrich Merz. Der CDU-Chef wies die Vorwürfe seines Parteigenossen zurück, die Union sei ein "insolvenzgefährdeter schwerer Sanierungsfall". Laschet betonte in seiner Rede auf dem Bundestreffen der JU, er teile nicht die Formulierungen, die eher der Wirtschaft entliehen sind, dass die Partei nun ein totaler Sanierungsfall sei. "Ich schätze Friedrich Merz und ich schätze auch seine Analysestärke, aber wir haben ein gutes Programm gehabt, wir haben Positionen gehabt, für die wir auch weiter stehen."

Der Wirtschaftsexperte Merz, einst Konkurrent Laschets im Kampf um den CDU-Vorsitz, hatte am Freitagabend in Münster das Bild einer dramatischen Situation der Union gezeichnet. Er gilt wieder als möglicher Aspirant für den Parteivorsitz, wenn sich Laschet zurückzieht.

Klare Aufarbeitung der Niederlage gefordert

Laschet drängte derweil auf eine umfangreiche Aufarbeitung der Wahlniederlage. Nach dem Debakel bei der Bundestagswahl vor knapp drei Wochen sei nun "eine klare Fehleranalyse" erforderlich: "Was war strukturell, personell und programmatisch falsch?" In der kommenden Oppositionszeit komme es darauf an, "nicht schrill zu werden, nicht plump zu werden, nicht im Überbietungswettbewerb mit den beiden Parteien, die auch Opposition sind, im nächsten Bundestag zu stehen, sondern klug und intelligent die Finger in die Wunden zu legen, wo eine künftige Regierung die Dinge falsch macht."

Lob für Ampel-Sondierungen

Für den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten scheint es gesichert, dass die nächste Regierungskoalition ohne Unions-Beteiligung gebildet wird. CDU und CSU würden sich nun auf die Oppositionsrolle im Bundestag einstellen. "Jetzt deutet alles auf eine Ampel hin", sagte er vor den Delegierten der Jungen Union.

Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet hat den Sondierungsvereinbarungen der Ampel-Parteien dabei auch Anerkennung gezollt. "Das Papier, das da vorgelegt wurde, ist in Ordnung". In dem Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP seien "viele gute Sachen drin", sagte er weiter. "Da hätten wir manches mitmachen können."

Die CDU werde die Arbeit einer möglichen Ampel-Koalition kritisch verfolgen, sagte Laschet. In dem Sondierungspapier sei vieles noch "verklausuliert", fügte er hinzu. "Mir ist nicht klar, wie sie das auflösen." Die CDU müsse da "die Finger in die Wunden legen", sagte Laschet. Er wolle aber nicht schon "am ersten Tag sagen: Alles ganz schrecklich".

Laschet will mehr innere Geschlossenheit, JU kritisiert Söder

Auch innerhalb der Union sprach sich der CDU-Vorsitzende für mehr Zusammenhalt aus. Laschet appellierte, die Union müsse wieder lernen zusammenzustehen, wenn die Angriffe von außen härter würden. Solche Kämpfe wie den zurückliegenden Bundestagswahlkampf könne man "nur durchstehen, wenn man untereinander solidarisch ist und eine Kampftruppe ist". Mehr Geschlossenheit sei auf jeden Fall eine Lehre aus dem schlechten Bundestagswahlergebnis. Bereits zuvor hatte CSU-Chef Söder für ein neues Miteinander der Schwesterparteien geworben.

Söder hätte eigentlich ebenfalls auf dem Deutschlandtag eine Rede halten sollen. Der bayerische Ministerpräsident sagte seine Teilnahme allerdings am Donnerstag kurzfristig ab. JU-Chef Tilman Kuban lobte, dass Laschet sich der Diskussion beim Unionsnachwuchs stellt. Laschet betonte: "Ein CDU-Vorsitzender muss bei der Jungen Union sein."