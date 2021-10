Armin Laschet: Ein Rückzug auf Raten

Elf Minuten steht Armin Laschet am Rednerpult, liest lange Sätze ab, hält sich an seinem Text fest. Dann lächelt er in die Runde der Journalisten und geht. Keine Nachfragen zugelassen, dabei stehen viele im Raum. Laschets Sätze haben es an Klarheit und Eindeutigkeit vermissen lassen, gerade wenn es um die Frage nach seiner eigenen politischen Zukunft geht.

Werben für Jamaika-Koalition

Am eindeutigsten ist noch Laschets Botschaft an FDP und Grüne: Sollte eine Ampel-Koalition mit der SPD scheitern, stehe die Union bereit und biete eine "Chance für einen echten Aufbruch". Die langjährige gemeinsame Regierungserfahrung in der Großen Koalition habe gezeigt, dass die SPD der falsche Partner für einen Aufbruch sei.

Laschet betont, dass er weiter der Ansprechpartner für das Sondieren einer Jamaika-Koalition ist. Dafür habe er die Rückendeckung der Parteigremien, also von CDU-Präsidium und -Vorstand. Das Angebot stehe "bis zur letzten Sekunde der Regierungsbildung".

Ansprechpartner ja, aber nicht zwingend

Laschet zitiert dann einen Spruch, der im Kern auf SPD-Bundeskanzler Willy Brandt zurückgeht: "Erst das Land, dann die Partei und dann die Person." Der CDU-Chef betont, es gehe hier nicht um ihn, er sehe eine Jamaika-Koalition als große Aufgabe für das Land. Er habe bei FDP und den Grünen viel Wertschätzung bekommen. Aber wenn "man zu anderen Lösungen kommen will, ist das möglich". Dieser Satz bietet viel Interpretationsspielraum. Würde Laschet ein Sondierungsteam leiten oder nicht? Wer entscheidet darüber? Ist das ein klausuliertes Rücktrittsangebot?

Personeller Neuanfang ja, aber wann und wie?

Erneuerung, Neuanfang, Neuaufstellung – mit diesen Schlagworten beschreibt Laschet das, was der CDU jetzt bevorsteht. Egal, ob sie sich am Ende in der Opposition wiederfindet, oder es doch noch in Regierungsverantwortung schafft. Der CDU-Chef kündigt einen Parteitag an. Er will die Basis einbinden, will darauf hören, was sie sich von einer neuen Partei-Spitze erwartet. Seine potentiellen Nachfolger mahnt Laschet, eine Entscheidung im Konsens anzustreben statt einem "immer gegeneinander". Auch wenn das "unkonventionell" sei. Die zentrale Frage des Abends allerdings lässt Laschet unbeantwortet: Die Frage, wie lange er noch im Amt bleiben wird.