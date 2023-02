Argentinien besorgt über Einreise vieler schwangerer Russinnen

Die argentinischen Behörden haben besorgt auf die Einreise Tausender schwangerer Russinnen reagiert, die ihre Kinder in dem südamerikanischen Land zur Welt bringen wollen. Inzwischen wurden Ermittlungen eingeleitet: Geprüft werde, ob ein kriminelles Netzwerk hinter dem Geburtstourismus in das südamerikanische Land stecke, berichtete die Zeitung "La Nación" unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Bei Hausdurchsuchungen im eleganten Stadtteil Puerto Madero in Buenos Aires wurden demnach Computer, Mobiltelefone, Einreisedokumente und Bargeld sichergestellt. "Es gibt Ermittlungen, wer hinter diesen Banden steckt, die Männer und Frauen hierherbringen. Das ist ein Millionen-Geschäft", sagte die Leiterin der argentinischen Einwanderungsbehörde, Florencia Carignano.

Tausende Schwangere in wenigen Monaten

Das Einwanderungsamt hatte diese Woche sechs Russinnen die Einreise verweigert, weil sie sich fälschlicherweise als Touristinnen ausgegeben hätten, so Behördenleiterin Carignano. Ein Richter ließ am Freitag jedoch Einsprüche aller sechs Frauen gegen die Entscheidung zu.

Carignano sagte, im vergangenen Jahr seien fast 22.000 Menschen mit russischer Staatsbürgerschaft nach Argentinien eingereist, von denen fast die Hälfte schwanger gewesen sei. In den vergangenen drei Monaten seien es fast 6.000 Schwangere gewesen. Viele hätten kurz vor der Niederkunft gestanden. "Erst gestern Abend kamen mit dem letzten Flug von Ethiopian Airlines 33 russische Staatsbürgerinnen an, die etwa in der 32., 33., 34. Schwangerschaftswoche waren", so die Leiterin der Einwanderungsbehörde.

Hintergrund ist ein Gesetz, nach dem jeder auf argentinischem Boden geborene Mensch die Staatsbürgerschaft des Landes erhält. Einbürgerungsanträge der Eltern solcher Kinder werden beschleunigt bearbeitet.

Angst vor russischen Spioninnen

Carignano sagte, Argentinien sei ein traditionelles Einwanderungsland, die Behörden seien jedoch alarmiert, nachdem Ende Januar in Slowenien drei mutmaßliche russische Spioninnen mit argentinischen Pässen festgenommen worden seien.

"Diese Leute sind sicher gekommen, um in Argentinien Kinder zur Welt zu bringen", so Carignano. Das sei in Ordnung, wenn sie ihre Kinder im Land großziehen und dort leben wollten. Zum Problem werde es, wenn sie Argentinien verließen, den Pass mitnähmen und nicht wieder zurückkämen.

Auch Anwalt vermutet Organisation dahinter

Der Anwalt von drei der zunächst abgewiesenen Russinnen sagte, seine Mandantinnen hätten gegen kein Gesetz verstoßen. Es könne aber durchaus eine Organisation geben, die Russinnen nach Argentinien bringe, wofür diese kein Visum brauchten, freien Zugang zur Gesundheitsversorgung hätten und leicht einen Pass bekämen, mit dem sie in viele Staaten reisen könnten, so Christian Rubilar. "Die zocken Menschen ab und nutzen die Verzweiflung wegen des Krieges aus", sagte er.