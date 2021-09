ARD-Vierkampf: Wenig Verbindendes und alle gegen Wissler

Sagen Sie jetzt nichts. Und am Anfang klappt das auch: Die Spitzenkandidaten von Linke, FDP, CSU und AfD sollen ihre Position zu Themen wie "Tempolimit auf Autobahnen" oder "Soll die Bundeswehr mehr Geld bekommen?" mittels Daumen hoch oder runter zeigen, ohne ein Wort. Tempolimit? Nicht mit FDP-Chef Christian Lindner, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. Daumen hoch nur von Janine Wissler, Vorsitzende der Linken. Die senkt den Daumen bei der Bundeswehr als einzige, und hebt ihn als einzige bei höheren Steuern für Reiche.

Rente: Niemand hat die Absicht, das Rentenalter anzuheben

Einig sind sich alle bei der Frage, ob das Renteneintrittsalter angehoben werden soll: Daumen runter! Und dann ist es mit der Stille vorbei: FDP-Kandidat Lindner wirbt für flexiblen Renteneintritt ab 60 und eine Aktienrente. "Da fliegt ihnen irgendwann das Portfolio um die Ohren", grätscht Weidel rein und wirft Lindner vor, er habe "von Vermögensverwaltung keine Ahnung". Wissler spöttisch zum Zweikampf Lindner/Weidel: "Da kann die alleinerziehende Pflegekraft ja kaum entscheiden, in was sie investiert, von all dem Geld, das ihr übrig bleibt am Monatsende."

CSU-Kandidat Dobrindt findet das sehr speziell und wirbt stattdessen für die Anhebung der Mütterrente und eine "Generationenrente". Dass Dobrindt, der sich ja einen Kanzlerkandidaten mit der CDU teilt, in der Runde sitzt, das begründet der federführende WDR so: Es sollen alle teilnehmen, die eine Chance auf Einzug in den Bundestag haben, aber keinen Kanzlerkandidaten stellen.

Das wollen die Parteien bei der Steuer

Auch die Frage nach der höheren Besteuerung von Vermögenden wird noch einmal aufgegriffen: Linken-Kandidatin Wissler verteidigt den Plan ihrer Partei, Geldvermögen und privaten Immobilienbesitz zu besteuern. Viele Eigenheimbesitzer wären davon gar nicht betroffen, sagt Wissler, weil es einen Freibetrag von einer Million Euro pro Person gebe. Für Betriebsvermögen greife ein Freibetrag in Höhe von fünf Millionen Euro.

Für AfD-Frau Weidel sieht darin "den Todesstoß" für Betriebe, die durch die Corona-Krise ohnehin belastet worden seien. CSU-Mann Dobrindt will stattdessen wirtschaftliche Dynamik. Und FDP-Kandidat Lindner setzt auf eine Superabschreibung für Investitionen in Anlagegüter.

Linke fordert: Nato auflösen

Besonders beim Thema Außenpolitik knallen die Positionen wieder heftig aufeinander. Linken-Kandidatin Wissler bleibt beim Nein zur Nato: "Wir wollen die Nato auflösen und überführen in ein kollektives Sicherheitsbündnis." Dabei ist genau das, was eine Zusammenarbeit mit der SPD nach der Wahl extrem erschweren dürfte. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hatte klar gemacht, dass ein Ja zur Nato die Voraussetzung für jede Koalition sei. Wissler gibt sich unverdrossen: Außenpolitik bestehe ja nicht nur aus Militäreinsätzen. Sondern auch aus Entwicklungszusammenarbeit.

Klimaschutz: Weniger Autos vs. Technologieweltmeisterschaft

Auch beim Thema Klimaschutz wird mit harten Bandagen gekämpft. "Es wird niemals effizient sein, dass eineinhalb Tonnen Blech 70 Kilo Mensch transportieren", sagt Wissler. Stattdessen fordert sie den öffentlichen Nahverkehr auszubauen und stillgelegte Bahnstrecken auf dem Land zu reaktivieren. Häme von CSU-Kandidat Dobrindt: "Nicht nur wenn man Grün wählt, kann man seinen Autoschlüssel in die Wahlurne hinterher schmeißen. Auch wenn man Linke wählt." Dobrindt will das Auto klimaneutral zu machen.

FDP-Chef Lindner weist darauf hin, dass der CO2-Ausstoß Chinas bis 2030 weiter zunehmen werde. Und mehrfach darauf, dass der Kampf gegen den Klimawandel eine globale Aufgabe sei. Lindner will, dass Deutschland Technologieweltmeister werden muss. Er forderte den Import von synthetischen Kraftstoffen aus Chile. Und gegen Wisslers Argumentation beim Klimaschutz: "Sind Sie eigentlich Naturwissenschaftlerin jetzt geworden?" Die kontert: "Mir wäre neu, dass Sie einer sind."

Für AfD-Kandidatin Weidel ist das alles unnötig. Auch die Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad. Weidel sagt, Deutschland werde für seine Energiewende, seinen "Sonderweg" im Ausland ausgelacht. Der müsse sofort beendet werden. Die AfD glaubt nicht an einen menschengemachten Klimawandel.

Koalitionsgretchenfragen

Ganz zum Schluss geht es um die Koalitionen nach der Bundestagswahl am 26. September: Die kürzeste Antwort kommt von AfD-Kandidatin Weidel. Die Moderatoren wollen wissen, ob sie einen Kanzler Armin Laschet mitwählen würde. Weidel scheint nicht mit der Frage gerechnet zu haben. Legt eine Pause ein und sagt schließlich: "Nein".

Linke-Kandidatin Wissler sagt, sollte es eine Mehrheit für SPD, Grüne und Linke geben, "dann sollten wir sehr ernsthaft darüber reden, wie wir einen Politikwechsel gestalten können". Allerdings ist völlig offen, ob das Bündnis eine Chance hätte. Für die Zusammenarbeit mit der SPD könnte es jedenfalls äußerst schwierig werden.

FDP steht für Linksverschiebung nicht zur Verfügung

FDP-Kandidat Lindner tut sich schwer, auf die Frage zu beantworten, ob die FDP für eine Koalition mit SPD und Grünen zur Verfügung stünde. "Wir sehen den rot-grünen Flirt mit der Linkspartei", sagt Lindner, da komme der FDP eine besondere Verantwortung zu, eine Politik in der Mitte zu organisieren. Immer wieder fragen die Moderatoren bis er sagt, es fehle ihm die Fantasie, welches Angebot Rot-Grün der FDP machen könne. Für eine Linksverschiebung der deutschen Politik stehe die FDP nicht zur Verfügung.

Das dürfte CSU-Kandidat Dobrindt freuen. Er wird gefragt, ob er sich eine Deutschland-Koalition –SPD, Union, FDP - unter Führung der SPD vorstellen könne. Diese Koalition sei eine Möglichkeit, für die er Sympathie habe, sagt Dobrindt, weil sie "ohne Beteiligung der Grünen auskommt". Allerdings: unter Führung der Union.