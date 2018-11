ARD-Umfrage Gerechtigkeit

Frauen und Männer: besonders bei Löhnen und Aufstiegschancen hakt's

Ambivalent fällt die Einschätzung der Bürger in Frauen- und Gleichberechtigungsfragen aus. Fast die Hälfte (46 Prozent) geht davon aus, dass in Deutschland Frauen im Vergleich zu Männern gerecht behandelt werden. Etwas mehr (51 Prozent) melden Zweifel an. Große Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern bestehen nach Ansicht der Bürger nach wie vor bei der Besetzung von Führungspositionen (57 Prozent) sowie bei den Löhnen und Gehältern (56 Prozent), aber auch bei der Absicherung im Alter (47 Prozent).

Die "gefühlte Ungerechtigkeit" ist oft durchaus real. Eine bundesweite Studie des IAB hatte zuletzt ergeben , dass der "Gender Pay Gap" - also die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen - in einigen Regionen gravierend sind, wobei freilich nicht in jedem Fall die Männer benachteiligt sind. Übrigens ist die Gehaltslücke nirgends größer als im niederbayerischen Bezirk Dingolfing-Landau, wo Männer im Schnitt 38 Prozent mehr verdienen als Frauen. Ein neues Transparenzgesetz der Bundesregierung soll seit Kurzem für Abhilfe sorgen.

"Gender Gap" auch im Haushalt

Bei der Kinderbetreuung (37 Prozent) und der Verteilung der Hausarbeit (36 Prozent) konstatiert ein gutes Drittel größere Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen. Bei den Schul- und Bildungsabschlüssen machen dagegen nur wenige (13 Prozent) größere Differenzen aus. Abgesehen von der Kinderbetreuung und dem Bildungszugang stellen die Frauen durchweg größere Ungleichheiten fest als die Männer. Dies gilt insbesondere bei den Einkommen und der Besetzung von Führungspositionen.