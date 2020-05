ARD-Team auf Demo angegriffen

In Berlin ist erneut ein Fernsehteam des ARD-Hauptstadtstudios angegriffen worden. Während einer nicht genehmigten Demonstration vor dem Reichstag gegen die Corona-Beschränkungen und eine Impfpflicht habe sich ein Teilnehmer spontan aus der Menge gelöst und den Ton-Assistenten getreten, teilte das ARD-Hauptstadtstudio mit. Die Berliner Polizei habe unmittelbar reagiert und den Angreifer festgenommen. Kameramann und Ton-Assistenten geht es den Angaben zufolge gut.

Leiterin des Berliner ARD-Studios: "Widerlich!"

Bei der Demonstration versammelten sich nach Angaben der Polizei am Mittwoch bis zu 400 Menschen vor dem Reichstag. Sie waren offenbar einem Aufruf in den sozialen Medien gefolgt. Da sie damit gegen die Corona-Beschränkungen verstießen, sei die Versammlung aufgelöst worden, teilte die Berliner Polizei im Onlinedienst Twitter mit. In Berlin sind wegen der Pandemie derzeit Demos mit bis zu 50 Teilnehmern erlaubt.

Tina Hassel, Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, verurteilte den Angriff auf das ARD-Team und alle Journalisten, die ihre Arbeit machen.