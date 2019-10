ARD-Prognose: Linke in Thüringen vorn, AfD zweitstärkste Kraft

Bei der Landtagswahl in Thüringen haben die Parteien, die in den vergangenen Jahrzehnten die Bundesrepublik prägten, teils deutliche Verluste hinnehmen müssen. Die in Thüringen seit der Wende stets stärkste Partei, die CDU, erreichte laut der ersten Prognose von Infratest dimap 22,5 Prozent, ein Verlust von 11 Prozentpunkten gegenüber der letzten Landtagswahl im Jahr 2014.

Grüne müssen bangen

Die SPD kommt auf 8,5 Prozent, die Grünen (5,5 Prozent) und die FDP (5,0 Prozent) müssen um den Einzug in den Landtag bangen.

Die Linkspartei von Ministerpräsident Bodo Ramelow steigerte sich dagegen um 1,3 Prozentpunkt auf 29,5 Prozent. Sie ist damit erstmals stärkste Kraft in Thüringen. Das größte Plus im Vergleich zu 2014 kann dagegen die AfD um Spitzenkandidat Björn Höcke verzeichnen: Ihr Wert steigt um 13,4 Prozentpunkte auf 24 Prozent.