ARD-DeutschlandTrend: Vorzug für die Ampel, Laschet im Absturz

Steuern rauf oder runter?

Ähnlich konfliktreich sind steuerpolitische Positionen der Parteien. 39 Prozent wollen – so wie von FDP und Union im Wahlkampf vertreten – keine Steuererhöhungen, mit 61 Prozent halten die Wähler der Liberalen an dieser Position am nachdrücklichsten fest. Auf die Gesamtzahl der Bürger gesehen, würde ein deutlich größerer Anteil (57 Prozent) Steuererhöhungen für einzelne Bevölkerungsgruppen jedoch begrüßen. Grünen- (86 Prozent) und SPD-Anhänger (76 Prozent) sind in diesem Punkt besonders bestimmt.

Corona: Die Sorgen schwinden

Die Corona-Infektionslage war zuletzt wieder leicht rückläufig und eine große Mehrheit der Bundesbürger ist inzwischen vollständig geimpft. Beides trägt dazu bei, dass deutlich weniger Bürger (42 Prozent) sich Sorgen vor einem Anstieg der Infektionszahlen machen als noch im Sommer. Vor drei Monaten hatten noch 62 Prozent angegeben, sich Sorgen zu machen.

Die Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht halten 57 Prozent der Deutschen für angemessen, in Haushalten mit schulpflichtigen Kindern ist die Zustimmung noch etwas größer: 71 Prozent finden das richtig. Die Unterstützung für geltende Corona-Maßnahmen hat sich hingegen kaum verändert: Wie im Juni bezeichnen sechs von zehn Bürgern die aktuellen Regularien für vertretbar, 13 Prozent gehen sie nicht weit genug, jeder Vierte (25 Prozent) hält sie für übertrieben.