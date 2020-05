vor etwa einer Stunde

ARD-Deutschlandtrend: Söder soll Kanzler machen

Söder sagt, sein Platz sei in Bayern. Aber noch nie wollten ihn so viele Wähler als Kanzler in Berlin sehen. Der ARD-Deutschlandtrend zeigt außerdem: Viele Befragte sorgen sich um die Wirtschaft, aber nicht um ihren Arbeitsplatz.